Este lunes, Carlos Nayi, abogado de la familia de Luana Ludueña, la joven que falleció el viernes pasado y que había denunciado a Diego Concha por violación, aseguró que imputarán al bombero que hostigaba a la joven con la aparente intención de hacerla cambiar su declaración y que desista de la denuncia.

“Dos han sido los aspectos centrales: uno, el asalto sexual, a partir de ese momento comenzó a retroceder anímicamente. Pero hay algo que terminó fortaleciendo este cúmulo de circunstancias que terminaron de desmoronarla anímicamente. El 10 de enero, un bombero que forma parte del ETAC la venía hostigando, la había intimidado”, arrancó declarando Nayi a El Show del Lagarto.

Y detalló: “Luana debió formular la denuncia penal, ingresó a la fiscalía de Río Segundo, intervino un fiscal de Alta Gracia y en momentos en que estaba desarrollando sus funciones solidarias en el Orfeo se presentó esta persona y debieron desalojarlo del lugar. La justicia también actuó en contra de este bombero y se ha dispuesto imputarlo del delito de privación ilegal de la libertad calificada, delito extremadamente grave. Ella ya no está, es lo irreparable la causa con los elementos de prueba que existen sigue adelante”.

Por el momento el bombero no ha sido detenido, aunque Nayi explicó que “se están llevando adelante una serie de medidas por parte de la fiscalía”. En caso de encontrarlo culpable del delito que se lo acusa, el hombre podría recibir una pena de ocho años de prisión.

A su vez, el abogado comentó qué fue lo que le comentó Luana sobre estos episodios: “Durante la feria, ha mantenido un contacto permanente. Si bien fue un shock post-traumático tremendo, un cambio en su vida, ella nunca pudo volver a bomberos a partir de lo que ocurrió aquel 14 de noviembre de 2021. Este segundo episodio en donde momentos anteriores había recibido una serie de actitudes intimidantes, donde según me explicaba ‘me quieren hacer que cambie mi posición. Doctor me siento mal, no puedo más’. La justicia adoptó medidas e imputó a este bombero. Estamos hablando de amenazas en un contexto de privación ilegal de la libertad calificada. Ha sido el ingrediente final para que seguramente la historia terminara como terminó”.

Por otra parte, Nayi también involucró a los hijos de Diego Concha en esta situación, quienes serían amigos del bombero que hostigaban a Luana. “Está claro que Diego Concha está preso, sin embargo los hijos de Diego Concha no están presos y ella me explicaba el vínculo que existía cercano entre los hijos de Diego Concha y el hoy imputado. Y lo que me explicaba Luana en vida ‘esto tiene que ver con la intención para que cambie la declaración y no lo voy a hacer, prefiero dar la vida, no lo quiero hacer, tengo miedo, es poderosa esta gente”, remarcó.