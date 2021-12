El cordobés Cristian Romero es uno de los casos positivos de coronavirus en el brote en el Tottenham de Inglaterra, que obligó a suspender sus últimos partidos de la Premier League. El ex Belgrano transita la enfermedad de manera asintomática.

Romero, titular en la Selección argentina, se encuentra en buen estado de salud, y se contagió en medio de la aparición de casos en el club, que acumula al menos ocho futbolistas y cinco miembros del cuerpo técnico afectados por el COVID.

El Cuti se contagió en medio del brote de COVID en el Tottenham inglés.

El Cuti está inactivo por una lesión en el tendón de una rodilla, sufrida en el clásico entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando debió ser reemplazado en el segundo tiempo por Germán Pezzella.

Al regresar al Tottenham inició los trabajos de rehabilitación para volver a competir en la Premier League, y aún no pudo hacerlo. El entrenador Antonio Conte expuso la situación: “Las noticias no son positivas, la lesión es muy seria. No sé si estará listo para enero o febrero”.