Lucas Bovaglio y a trabajaba formalmente como técnico de Instituto. En el mediodía de este lunes fue presentado en Alta por Juan Manuel Cavagliatto, presidente del club, Gastón Defagot (Secretario) y Federico Bessone, el manager que remarcó. “Lucas estaba en la primera lista de candidatos. Había que esperar que finalizara su vínculo con Deportivo Morón, porque tenía trabajo”.

“Me involucre en un proyecto distinto en el que tenemos que hacer un rearmado del plantel, pero sabemos que es lo que significa Instituto no solamente para el fútbol de Córdoba sino también para el fútbol nacional. Es una institución con una historia súper rica. Muy ilusionado con lo que podamos a llegar a vivir en la próxima temporada”, expresó Bovaglio.

“A mi me gustan los equipos que intentan jugar, los equipos que no les modifica su plan de local o visitante; que tratan de ser protagonista en la medida que logran imponer su juego; equipos que toman riesgos. Pero también, que sean pragmáticos, que los jugadores sean inteligentes; que entiendan que hay momentos y que cuando todo funciona bien, podes jugar bien y ganás, el hincha automáticamente se involucra con esos equipos y ojalá lo podamos conseguir”, agregó.

Gastón Defagot (secretario), Juan Manuel Cavagliatto (presidente) y Federico Bessone (manager); en la presentación de Lucas Bovaglio como DT de Instituto.

“Me gustan los equipos que se plantan y dicen presente. Hay veces que la jerarquía del rival te supera y te lleva a jugar unos metros mas atrás, esto es fútbol y pasa; pero a mi no me gusta especular, salir a ver que pasen los minutos o ver que me propone el rival para a partir de ahí hacer algo porque no lo siento”, completó el nuevo DT Albirrojo.

Lo que viene

“Hay que traer jugadores a los que no les pese la camiseta”, tiró Bovaglio, en sintonía con los dirigentes y Bessone. Llegarán entre 12 y 15 refuerzos, y el interés está puesto en varios que aún están en competencia, por ejemplo en las semifinales de la Primera Nacional, e incluso en Liga Divisional. O tienen contrato vigente hasta fin de año. “Estamos buscando en todas las categorías”, afirmaron.

Bovaglio nuevo técnico de Instituo junto a Cavagliatto presidente de la institución Ramiro Pereyra

En ese sentido, el nombre que ya está casi confirmado (esperan su salida de Platense) es el del volante Roberto Bochi. Hubo sondeos por Ibrahim Hesar, delantero libre de Estudiantes de Río Cuarto, pero Bovaglio apuntó a otras prioridades.

La gran apuesta será por el delantero de área. Un goleador con presente en Primera. Gustaba el uruguayo Sebastián Ribas (Central Córdoba), y no se pudo avanzar. Las cotizaciones no dejan de sorprender en Alta Córdoba, cifras millonarias en muchos de los casos. “No vamos a hipotecar al club por un refuerzo. Traeremos de acuerdo a la billetera y a las necesidades del plantel”, anticipó Bovaglio.

Braida y las ventas

Malcon Braida finalizó un buen año en Aldosivi. Venció el préstamo y debe volver. “Si aparece una oferta que le convenga al club puede ser transferido. No vamos a mal vender a ningún jugador así que por ahora debe volver para iniciar la pretemporada”, explicó Juan Manuel Cavagliatto.

Bovaglio, a su vez, se mostró entusiasmado: “Braida tiene un gran presente en Primera, es una versión mejorada a lo que mostró en Instituto. Si se queda será realmente un refuerzo, nos daría un plus. Ofertas va a recibir”. Al nuevo DT le gusta Rodrigo Mazur, aunque el lateral difícilmente se quede.

Los zagueros Lucas Landa y Hugo Vera Oviedo, y el delantero Martín Comachi, con contrato vigente, pueden pasar a otros clubes si aparecen ofertas. En cuanto a Rodrigo Garro, aparece en una situación similar a la de Braida. “Me gustaría tenerlo, lo podemos potenciar mucho más”, afirmó el DT. En caso de que haya pedidos se analizarán. Y respecto a los hermanos Nicolás y Franco Watson, vuelven de Italia donde tramitaron su pasaporte y se reintegran al plantel, con contrato vigente.