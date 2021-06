Figura de la Selección en su primer partido con la Albiceleste, Cristian Romero se llevó todos los elogios y fue elegido para la conferencia de prensa tras el magro empate 1 a 1 con Chile, por las Eliminatorias del Mundial 2020.

Gran debut del zaguero ex Belgrano. Destacó el recibimiento del plantel y cuerpo técnico.

“Nos encontramos con una Selección cerrada atrás. En el segundo tiempo no tuvieron ocasiones, pero fue difícil encontrar espacios en los últimos metros. Creo que el equipo hizo un buen partido y se sigue sumando, que es lo más importante para seguir por el buen camino”, resumió el zaguero central surgido en Belgrano.

Sobre sus primeras impresiones en el conjunto nacional, no dudó: “Esta convocatoria me llegó en el mejor momento de mi carrera. No conocía a muchos de mis compañeros y lo mismo me hicieron sentir como en casa, por como me trataron en la cancha y me hicieron sentir en el día a día. Entrenamos hace una semana, en una Selección que llevaba mucho tiempo sin jugar”.

“No nos sorprende”

“Lo de Romero no nos sorprende. No me equivoqué cuando dije que la Selección tiene un gran central. Estamos contentos, jugó como si tuviese 100 partidos en el equipo. Al final, la Selección está para que jueguen los mejores”. El elogio de Lionel Scaloni para el Cuti Romero.