Finalmente, este viernes fue puesta en funcionamiento la nueva Planta de tratamientos de líquidos cloacales de Bajo Grande, en un proyecto conjunto entre el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Córdoba, informaron las autoridades provinciales.

En la puesta en marcha de la nueva planta, estuvieron presentes el gobernador Juan Schiaretti junto al intendente Martín Llaryora, quienes inspeccionaron el funcionamiento de las instalaciones de tratamientos de líquidos cloacales de Bajo Grande de la Ciudad de Córdoba.

Según detallaron las autoridades, esta concreción forma parte de la obra de “Ampliación de la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales y construcción de colectores principales de la Ciudad de Córdoba”.

Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Bajo Grande con la prescencia de Juan Schiaretti y Martín LLaryora. (Pedro Castillo/LaVoz) Foto: Nicolas Bravo

Se trató de un proyecto dentro del plan de saneamiento impulsado conjuntamente por la Provincia y el Municipio, que demandó una inversión de 24.431 millones de pesos, financiados con fondos nacionales y provinciales.

Para la ejecución de la nueva planta fueron afectados 220 obreros, en promedio mensual, mientras que fueron 65 los ingenieros que trabajaron en distintas ramas, detallaron las autoridades.

Schiaretti, el trabajo junto al Gobierno nacional y algunas críticas

En el acto de inauguración de la ampliación de la planta de tratamiento de Bajo Grande estuvieron presentes el gobernador Juan Schiaretti, junto al intendente Martín Llaryora. Justamente el Gobernador fue quien tomó la palabra para inaugurar las obras: “Faltan algunos detalles pero se ha concluido no solo la ampliación, la duplicación de esta planta de Bajo Grande de tratamiento de líquidos cloacales, sino también hemos concluido 55 km de colectoras troncales en la provincia. Este conjunto de obras representa la mayor obra de saneamiento del interior de nuestra Argentina y la hemos hecho aquí en Córdoba los cordobeses”, indicó Schiaretti.

Y agregó: “Yo había asumido un compromiso con los habitantes de la ciudad de Córdoba en 2015, cuando viendo que esta ciudad capital no tenía la capacidad para tratar los líquidos cloacales y le faltaban las colectoras troncales, no podía conectar las cloacas y cuando las conectaban estallaban por eso teníamos tantos líquidos cloacales en la ciudad”.

“Allí dije que pese a que el servicio de cloacas es responsabilidad constitucionalmente hablando de los municipios es indudable que los municipios no tenían la espalda financiera para hacer una obra de esta envergadura, por eso me comprometí a que íbamos a hacer las colectoras cloacales y esta planta de tratamiento aquí en bajo grande que significó una inversión de 222 millones de dólares de los cuales la provincia puso 6.600 y los otros 156.000 los puso el estado nacional”, detalló el Gobernador.

Y valoró: “Córdoba pagó el 30% y el estado nacional el 70% y hoy estamos llegando casi al final de la misma y lo que es importante no es el acto, lo importante es que pueda ser utilizada esta planta como que puedan ser utilizadas las colectoras troncales. Gracias a que están las colectoras troncales pudimos avanzar en hacer las redes de cloacas en Villa El Libertador. Si no hubiéramos tenido las colectoras troncales no hubiésemos podido avanzar en esa obra. Esto es el cimiento para que nuestra ciudad de Córdoba pueda tener saneamiento y pueda cuidar la ecología, cuidar el medio ambiente y darle más salud a los cordobeses”.

Pero entre tanto elogio, Schiaretti aprovechó para reclamar por otras obras que aún están inconclusas y frenadas. “Debo decir, porque ustedes saben que a las cosas hay que comentarlas siempre, que el estado nacional se comprometió a hacer muchas obras y no cumplió con casi ninguna. Comentaba yo ayer, volando en el helicóptero hacia San Francisco, que está parada la autopista, desde Río Primero a San Francisco, en la parte de Santiago Temple hasta Arroyito y Cañada Real Madrid hasta San Francisco, no hay nadie trabajando y es responsabilidad del Estado nacional porque es una obra que firmamos el mismo día de la concreción de las cloacas. En lo que es la autopista de la ruta 19 evidentemente por responsabilidad del anterior Gobierno nacional y también del actual porque ya pasaron dos años, la obra no se concluye”, se quejó.

Y concluyó: “El Estado nacional en esta obra, en la obra de las colectoras troncales, en la obra de ampliación de la obra de Bajo Grande cumplió el anterior gobierno nacional y el actual. Cumplieron con sus obligaciones y hoy podemos llegar a buen puerto y comenzar a tratar de manera diferente los líquidos cloacales en Córdoba y no arrojar líquidos crudos al Río Suquía”.