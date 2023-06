Córdoba: lo tenían que operar de la cadera pero le pusieron una prótesis en la rodilla

En 2021, Tomás Córdoba tenía que operarse de la cadera en Córdoba y por un error médico le pusieron una prótesis en la rodilla. Desde ese momento, la vida de la víctima ya no fue igual. Aunque acudió a la Justicia, hasta el día de hoy, no recibió respuestas de la clínica.

En su momento, Tomás decidió atenderse en la Clínica Romagosa, de la ciudad de Córdoba, donde se realizó los estudios prequirúrgicos para poder operarse de su cadera y al llegar el día del turno, entró a cirugía. Al salir, se dio cuenta que le habían puesto una prótesis en su rodilla sana.

“Me puse a llorar, pegué unos gritos y me tuvieron que sacar”, contó la víctima a El Doce. Ante esto, el hombre sostuvo que jamás se había hecho estudios de la rodilla ya que estaba sana y no tenía problemas.

Tomás Córdoba, el denunciante. Foto: El Doce

“Me hicieron todo al revés y nunca quedé bien de la operación”, confirmó Tomás. A los dos meses del hecho, lo operaron de la cadera, pero hasta el día de hoy los doctores no le dan explicaciones de lo que sucedió en ese momento.

Lo tenían que operar de la cadera pero le pusieron una prótesis en la rodilla

Como consecuencia de la cirugía en la rodilla, el hombre no se puede sentar bien, se cayó varias veces y hace unos días, le salieron unos ganglios que le complejizan aún más el movimiento de su pierna. “Me están derivando de médico en médico”, sostuvo la víctima.

Tomás realizó la denuncia a la Justicia de Córdoba y actualmente reclama que nadie le explicó nada en su momento. “No me queda voluntad para nada, ando mal anímicamente”, sostuvo al denunciar que la Justicia tampoco le da respuestas.

La pareja del hombre dijo que al momento previo de ingresar a la sala de cirugía, se podrían haber equivocado de paciente. “Había un tal Víctor con el mismo apellido y la chica que atendía había generado una confusión de papeles”, sostuvo.

“Esa vez, hablé con el doctor y nunca me quiso dar una respuesta, nunca me miró la cara, nada”, concluyó la mujer, con profunda tristeza.