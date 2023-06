Córdoba: la hija del hombre que está en coma desde marzo pidió que lo “dejen descansar en paz”

Un hombre de 64 años se encuentra internado desde marzo en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Desde ese entonces, permanece inconsciente por un traumatismo de cráneo y sus familiares exigen que le den una “muerte digna”.

“Ingresó como un NN. No sabemos si fue un robo o una agresión”, indicó la hija del sujeto en diálogo con El Doce. Sin embargo, presumen que fue un robo porque no contaba con su billetera ni su celular aquel domingo de marzo.

Hospital de Urgencias de Córdoba. (CUP)

“Entró inconsciente, lo pusieron en coma farmacológico por ocho días y después le retiraron todo, pero papá no despertó”, expresó afligida la joven. Luego, explicó que firmaron el 4 de mayo la adecuación de efectos terapéuticos: implica retirarle la hidratación y la alimentación al paciente.

“Los médicos nos dijeron que no iba a tener cura, podía abrir los ojos pero no iba a reconocernos. Haciendo neurorehabilitación, capaz podría levantar un poco la mano”, detalló. Sin embargo, el 5 de junio, el comité de Bioética cuestionó la medida.

Una noche en el Hospital de Urgencias de Córdoba. (CUP)

“Volvimos a pedir otra reunión en la cual los médicos nos dicen que era difícil quitar la alimentación”, narró la hija del sujeto. Paralelamente, dijo que la “ley indica que no lo van a reanimar” y mostró su indignación porque reconectaron a su padre el 14 de junio por decisión “unilateral”.

“A nosotros no se nos avisó y no estábamos de acuerdo. Estábamos esperando a que papá fallezca”, rememoró la joven. Por último, solicitó que “dejen descansar” a su padre porque “merece una muerta digna y no le va a gustar verse así”.

LA PALABRA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE CÓRDOBA

Por su parte, el presidente del comité de Bioética, Armando Andruet, explicó que por ley deberían pasar 12 meses para cerrar el caso. “Cualquiera sea la respuesta, nunca es una respuesta que resulte vinculante ni al equipo médico, ni al comité de bioética del hospital”, precisó.