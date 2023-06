Córdoba: tiene 80 años, defendió a dos adolescentes de un robo y espantó al ladrón a trompadas

Una mujer de 80 años salvó a dos adolescentes del accionar de un motochorro en Córdoba. La escena se vivió este jueves en barrio San Pablo cuando la vecina advirtió lo que estaba ocurriendo y espantó al delincuente de una trompada.

En diálogo con Telefé Córdoba, la mujer contó que estaba limpiando la vereda cuando vio pasar a dos estudiantes perseguidas por una moto. Ante tal escena, no dudó y dejó que las adolescentes ingresaran a su casa. Sin embargo, cuando intentó cerrar la puerta, el delincuente se interpuso.

“En una reacción media loca, se me da por darle con el puño bien cerrado en los ojos. Tenía casco, pero le veía los ojos. Le di con toda mi fuerza en los ojos y el tipo tambaleó. Yo había quedado sola porque las chicas entraron hasta el fondo. Y yo le golpeaba y golpeaba hasta que pude cerrar la puerta y se fue”, explicó.

LA REACCIÓN DE LA MUJER QUE SALVÓ A LAS ADOLESCENTES

La mujer manifestó que aún no sabe de dónde sacó las fuerzas para reaccionar de tal manera. “Yo estaba tan nerviosa que no sé cómo ni en qué momento me salió esa actitud de pegarle”, dijo la octogenaria que tiene la cadera fracturada y le cuesta moverse.

Las adolescentes volvían del colegio cuando el ladrón las interceptó. En diálogo con el mismo medio, una de ellas dijo: “Yo vi la moto y pensé que nos iba a pedir la dirección, porque era una moto re linda. Y nos dijo que le diéramos el celular, le dijimos que no y nos vinimos para acá. Cuando yo quise entrar a la casa, me agarró la mochila y como no tenía nada importante se la di”.