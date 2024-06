Emanuel Ortega le escribió una canción muy especial a Julieta Prandi y habló del impacto que tuvo: “No fue fácil”

Hace cuatro años que Julieta Prandi y Emanuel Ortega son pareja, ya que en 2020 la actriz blanqueó el romance en Cortá por Lozano, donde además confesó que su acercamiento inició durante la cuarentena a través de mensajes y llamadas telefónicas.

Emanuel Ortega lleva cuatro años de novio con Julieta Prandi. Foto: Web.

Así, la pareja está unida por un fuerte lazo, y por ello fue que al cantante le costó mucho terminar de leer el libro catártico que escribió la actriz para hablar sobre su trágica relación con Claudio Contardi, su ex pareja, y lo fuerte que fue también escribir la canción que escoltara su presentación en la Feria del Libro.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega más enamorados que nunca. Foto: Web.

“A ella y la persona que maneja la editorial se les ocurrió que el libro vaya de la mano con una canción, una especie de dama de compañía del libro. A mí me pareció algo muy extraño, yo al menos nunca había escuchado algo así”, comenzó contado en el programa ‘Noche al Dente’, y agregó que no entendía “muy bien qué me estaban pidiendo. Me dijeron vos escribí una canción con esta temática, yo obviamente estaba bastante empapado en el tema”.

Sin embargo, puntualizando específicamente en la canción, el artista reveló que “no fue fácil porque cuando te piden algo que te toca de alguna manera, directa o indirectamente, hay mucho en juego. Se mueven muchas cosas adentro de uno”.

Qué pensó Emanuel Ortega sobre el libro de su pareja

El artista confesó lo que pensó y lo que sintió mientras leía ‘Yo tendría que estar muerta’, el ejemplar que escribió su novia: “Por ahora no lo pude retomar porque uno no puede abstraerse del contenido y a mí me llega muy de cerca todo”.

Julieta Prandi lanzó su libro: una novela inspirada en su tormentosa relación con su ex marido. Foto: Instagram

Y es que dejó en manifiesto que le costó mucho trabajo leerlo, sobre todo en un contexto en el cual la actriz tomó una licencia psiquiátrica luego de que el giro judicial de la causa contra su expareja lo favoreciera a él.