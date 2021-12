El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Mansilla, confirmó que transporte urbano de pasajeros funcionará con normalidad durante las próximas semanas. De esta forma, está garantizado el sistema para las fiestas de Navidad y Año nuevo.

“En el día de la fecha, el intendente Martín Llaryora dispuso el adelanto de la suma para poder afrontar el aguinaldo y el no remunerativo, lo cual permite garantizar el servicio de transporte para la ciudad, que en esta época es tan sensible y necesario”, señaló Mansilla en diálogo con Cadena 3. En este sentido, trascendió que el monto desembolsado por el municipio fue de unos 270 millones de pesos.

Por otra parte, el funcionario aprovechó la oportunidad para asegurar que no analizan una nueva suba del boleto, que actualmente roza los 50 pesos. “Pese la incertidumbre que genera la no aprobación del presupuesto nacional 2022 respecto al incremento de los subsidios que el Gobierno Central anunció para el interior del país, la Municipalidad de Córdoba no incrementará el boleto del transporte urbano de pasajeros por el momento”, indicó.