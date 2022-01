Con el verano en escena y las altas temperaturas que vienen azotando a Córdoba en las últimas semanas, para refrescarse la población debe recurrir, entre otras cosas, al agua. No obstante, el consumo desmedido de ese servicio provoca importantes inconvenientes.

Por este motivo, desde Aguas Cordobesas solicitaron evitar el derroche de agua. Cristina Barrientos, jefa de Relaciones Institucionales de esa entidad, reconoció que en estas épocas el consumo aumenta, pero adjudicó este fenómeno a “actividades de derroche” y no a la hidratación.

En este sentido, Cba24N informó que, según estimaciones de la empresa, en Córdoba se consume en promedio entre 370 y 380 litros por día por persona. Esta cifra se encuentra muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja consumir 100 litros por día.

“Es muy importante tener una actitud responsable. El agua que se derrocha, es agua que le va a faltar a alguien”, señaló Barrientos. Cabe destacar que el riego en horarios no recomendados, la falta de mantenimiento de la pileta y el no cuidado de las instalación interna (goteo de canillas, cañerías rotas, etc), son algunas de las actividades de derroche de agua.