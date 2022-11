Claudio Pombo: “En Caseros va a ser una ‘guerra’ pero Instituto está preparado para todo”

Pasó la euforia y la alegría de haber ganado la semifinal con autoridad como hizo Instituto ante Defensores de Belgrano. Ahora, el último escollo albirrojo será Estudiantes de Caseros que los recibirá el sábado, a las 20.10 por el partido de ida de la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El que habló con Vía Córdoba de esta serie fue Claudio Pombo y fue claro: “Estamos contentos por haber logrado el pase a la final pero con la responsabilidad de saber que tenemos dos partidos muy importantes para quedar en la historia de este club que lo necesita y lo merece.”

Además ya se imagina lo que será el partido de ida ante el Pincha: “Vamos a tener una guerra allá en Caseros pero es para lo que nos preparamos todo el año, hay que disfrutarlo porque lo tenemos merecido”.

Las muestras de cariño de los hinchas gloriosos en cada partido se hacen sentir y los jugadores no están ajenos. Al respecto, Pombo expresó: “La verdad que el cariño y el aliento que nos da la gente es increíble. Nunca me tocó vivirlo. Si bien estuve en clubes con mucha gente no me tocó vivir algo así en carne propia. Nos dejan sin palabras los recibimientos, el apoyo, que vengan a la Agustina, que viajen a Buenos Aires con cero chances de vernos pero que viajen lo mismo y están y se hacen sentir es una locura”.

El invicto de local de Instituto

Con 23 partidos invicto con 16 triunfos y siete empates, Instituto tiene en el Monumental de Alta Córdoba, una verdadera fortaleza. Eso es reconocido por jugadores y cuerpo técnico. A la hora de una serie ida y vuelta como una final por un ascenso puede llegar a pesar a favor.

Pombo también opinó del tema de la localía y dijo: “Nos hicimos muy fuertes de local que es algo muy importante. Es uno de los pilares mantener localía fuerte y hacerla sentir. Hay partidos que hemos estado en desventaja y con la localía pudimos dar vuelta resultados y eso es lo importante”.

El plantel de Instituto entrenó en el predio de La Agustina, preparándose para su encuentro ante Estudiantes de Caseros por la final del Reducido. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Y específicamente sobre este cruce ante el Pincha de Caseros, el mediocampista expresó: “En lo personal pienso que va a ser un partido durísimo por cómo venían jugando ellos. Tengo conocidos en el plantel. No van a regalar nada, van a querer llevarnos por delante. Nosotros estamos laburando para que eso no pase. Vamos a hacer el mejor partido de allá, traer un buen resultado para esperarlos en casa”.

¿La ventaja deportiva de Instituto es buena o es mala?

También sabe Pombo y todo Instituto que tienen ventaja deportiva. Esto quiere decir que, a dos resultados iguales, será favorecido el Albirrojo por haber terminado en mejor ubicación en la tabla. Pero nadie quiere especular con eso por el lado de Alta Córdoba.

“Si tenemos la posibilidad de traernos un buen resultado de allá será mucho mejor, te da más tranquilidad y no hay que pensar en que tenés la ventaja deportiva. Siempre salimos a ganar, a buscar el resultado para tener más tranquilidad. El 1 a 0 de Santi Rodríguez contra Defensores fue una explosión de tranquilidad porque pensábamos que nos tenían que hacer dos goles y en casa nunca nos hicieron dos goles”, cerró Pombo.