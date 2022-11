Walter Otta, el técnico rival de Instituto: “Cuando nos ganaron fue con un gol en offside”

“Nos enfrentamos a Instituto por la fase regular y perdimos ahí nomás por 1 a 0 con un gol en offside. Los respetamos mucho, son un equipo con buenas individualidades y un trabajo sostenido por (Lucas) Bovaglio durante todo el año”. La declaración de Walter Otta, entrenador de Estudiantes de Caseros, que disputará la final por el ascenso con la Gloria.

Cordobés de Río Tercero, el DT siguió con los elogios para Instituto: “Es un equipo con muy buenas intenciones porque el entrenador le ha dado una identidad. Tienen individualidades muy buenas, tuvieron un año muy regular y va a ser muy difícil. Pero nosotros hemos pegado una levantada muy grande. De los últimos 16 partidos ganamos 13. Estamos en pleno crecimiento”, resaltó en una entrevista con Mundo D.

Entre los jugadores que más le gustan de la Gloria encolumna a Franco Watson, Gabriel Graciani y Santiago Rodríguez. “Sabemos que no va a ser fácil pero confiamos en lo que tenemos”, aclaró el entrenador.

Muestra un destacado currículum en el fútbol del ascenso, en Deportivo Morón y Villa Dálmine. Incluso el año pasado llegó a “semis” con Atlético de Rafaela y ahora está en la final del Reducido con Estudiantes, al bajar a un candidato como Gimnasia de Mendoza.

La asignatura pendiente, que lo tengan en cuentas en un equipo de Córdoba. “Nunca me llamaron de Instituto. En realidad no tuve suerte de que me llame ningún equipo cordobés, sería un sueño para mí. Me ha ido bien en varios lugares pero no ha sido suficiente para que algún club cordobés me dé la oportunidad”, apuntó.

LA FINAL Y LA LOCALÍA

“Superamos las expectativas en un año muy bueno. Pero una vez que estás acá querés ir por todo”, añadió Otta, de cara los dos partidos definitorios para subir a Primera: este sábado a las 20.10 en Caseros y siete días después en Alta Córdoba.

Los números de Estudiantes hablan por sí solos. Viene de dejar afuera a Gimnasia de Mendoza y a Estudiantes de Río Cuarto, y en los play offs ganó los cuatro que disputó, sin recibir goles en contra. “Entramos séptimos en el Reducido y luego ganamos todas las llaves. Pero respetamos mucho al rival que vamos a enfrentar. Es un club grande, peleó mano a mano el título con Belgrano y por momentos pareció que lo alcanzaba”, destacó Otta.

En cuanto a la localía en la primera de las finales, puntualizó: “Le pedí al presidente no salir de nuestra cancha. Podemos jugar tranquilamente en Caseros. Escuché que nos querían sacar pero el logro deportivo es más importante que el económico. Habrá cerca de 15 mil personas en el estadio”.