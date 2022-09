Camila de La Colina es cordobesa y necesita ayuda para ir al Mundial de Trail en Tailandia

Camila de La Colina tiene 17 años, es de Nono, Traslasierra, y clasificó al Mundial de Trail de Atletismo en Tailandia, que se desarrollará en noviembre. Sin embargo, necesita ayuda para poder cumplir su sueño de representar a la Argentina.

En diálogo con Vía Córdoba, De La Colina contó que practica atletismo hace siete años, pero lleva uno en el Trail. Respecto a la disciplina, la joven comentó: “Son carreras de montaña en senderos con desniveles y el terreno varía entre piedra suelta, arena, cruces de río, entre otros”.

Si bien, ella vive en Nono y tiene lugares de entrenamiento en la zona, a su actividad la desarrolla en la escuelita municipal de atletismo de Mina Clavero. En este sentido, reveló entre risas y con entusiasmo: “Corrí tres carreras y soy súper nueva en esto”.

La sorpresiva clasificación al Mundial de Tailandia

La atleta explicó que la mayoría de las carreras tienen clasificaciones a provinciales y nacionales con marcas mínimas. Su profesora le dijo que vaya al nacional de Capilla del Monte, ya que solo los atletas federados pueden acceder a las nacionales.

“Allí, quedé cuarta, me fui a mi casa y luego me avisaron de que clasifiqué al sudamericano de San Juan. No tenía idea de esa instancia”, recordó la cordobesa. Luego, participó en San Juan y llegó la sorpresa.

“Volviendo de viaje, me habló el entrenador del sudamericano y me compartió el boletín oficial de que había clasificado al Mundial. No lo podía creer, era algo impensado”, reveló.

El Mundial de Trial en Tailandia

La cita ecuménica tendrá lugar en Chiang Mai del 2 al 6 de noviembre. La categoría de De La Colina saldrá al terreno el último día del torneo para correr seis kilómetros. Sin embargo, aún no sabe qué terreno afrontará.

Chiang Mai es el escenario del Mundial de Trial 2022 Foto: WMTRC

“Cuando me dieron la remera, se me movía algo adentro y se me caían las lágrimas. Creo que todos los que entrenamos aspiramos a eso y deseamos representar a lo más grande de la mejor manera”, detalló la atleta cordobesa sobre qué siente al saber que representará los colores de la bandera Argentina.

Al ser consultada si reciben ayuda del Estado o del Enard, su respuesta fue negativa ya que el Trail “no es un deporte olímpico y no cuenta con el apoyo como tal”. Aún así, dijo: “Pero, está empezando a crecer y es el primer mundial unificado (todas las instancias en el mismo lugar y momento)”.

Cómo ayudar a Camila de La Colina

“Somos siete cordobeses los que iríamos al mundial, pero no todos tenemos pasaje. Estamos luchando por conseguirlos, al igual que todos los clasificados nacionales” expresó la integrante del plantel que nos representará.

Todos los clasificados tienen la intención de viajar, pero individualmente empezaron a buscar recursos en base a sus posibilidades y contextos para llegar. De La Colina, contó: “Hice un CBU para quien quiera hacer una transferencia. Por otro lado, estoy haciendo una rifa que sale 500 pesos”.

Hay 14 premios para que participe gente de la localidad y de afuera. Estadías, pases de gimnasio, tortas y cenas, son algunos de los premios que se sortean el 10 de octubre. Para participar, hay que depositar el monto en su cuenta bancaria y ella reserva el número.

Rifa para ayudar a Camila de La Colina Foto: Camila de La Colina

Camila de La Colina quiere ir al Mundial de Trial en Tailandia Foto: Camila de La Colina

Al ser consultada por su presente, analizó: “El año pasado tuve mi primer clasificación a un nacional y fue todo un logro. Ahora, un mundial, un sudamericano, un par de nacionales. Todo pasó muy rápido”.

La historia de Camila recién comienza, pero seguro será una carrera prometedora y apasionante.