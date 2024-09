Cambios en el carné de conducir de Córdoba: qué dice el comunicado de la Dirección de Tránsito

La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno de Córdoba anunció cambios en la validez del carné de conducir. La nueva determinación afecta a conductores de 12 municipios de la provincia, que emiten licencias que no tenían validez en rutas provinciales u otras jurisdicciones.

Las licencias de conducir emitidas por 12 municipios y comunas de Córdoba no se consideran válidas para conducir en rutas provinciales y en otras jurisdicciones. Sin embargo, ahora, serán indultados aquellos conductores tengan domicilio en estos lugares.

CAMBIOS EN LA VALIDEZ DEL CARNÉ DE CONDUCIR DE CÓRDOBA

En Córdoba hay 126 municipios y comunas no adheridos al sistema nacional, pero sólo 12 de ellos tienen centros emisores de licencias no habilitados. Esta situación impedía que los conductores circulen por rutas provinciales, y en caso de hacerlo, recibían graves sanciones.

Carné de conducir. (Imagen Ilustrativa)

Esta nueva disposición, establece que serán sobreseídos quienes tengan domicilio en esas localidades, pero no aquellos que hayan ido de otras ciudades a sacar una licencia a ese lugar para eludir el chequeo de antecedentes de infracciones de tránsito.

Miguel Rizzotti, director provincial de Seguridad vial, explicó: “Para llevar tranquilidad a la gente hemos tenido reuniones con los jueces de faltas y hemos acordado que aquellos ciudadanos que tengan licencia de conducir que coinciden con su DNI de la localidad que emitió la licencia pero que ese centro emisor no es regularizado, a ese ciudadano se lo va a sobreseer”.

Pero este indulto no regirá para quienes “han recurrido a algunos municipios que no tienen nada que ver con su domicilio y sacaron su licencia allí”. Y agregó: “Hay municipios que dan licencia a gente de otras provincias, que tienen pedidos de captura contrariando toda normativa vigente, con esos no haremos excepciones”.

Cambios en la validez del carné de conducir de Córdoba. (Archivo/José Gabriel Hernández)

Finalmente, el comunicado explicó: “Entendiendo que la sanción por el atraso del gobierno local en adecuar su centro emisor a lo dispuesto por la 10.859, no debe recaer sobre el ciudadano, haciendo prevalecer el principio in dubio pro administrado”.

Carné de conducir: los 12 municipios con licencias no habilitadas

Estos son los municipios y comunas que emiten licencias no válidas, al no estar adheridos al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat):

Malagueño Toledo Rafael García Falda del Carmen La Serranita Villa del Prado Potrero de Garay Valle de Anisacate Villa Parque Santa Ana La Paisanita La Rancherita Villas Ciudad América

En concreto, la Policía Caminera debe verificar en estos casos que las licencias emitidas por estos municipios sean posteriores al 20 de julio de 2023, cuando entró en vigencia la ley. Si coincide el domicilio del DNI y el carné es posterior a esa fecha, al conductor le corresponde multa.

En cambio, si el domicilio no coincide con el del DNI la sanción es más grave: multa y retención de licencia.