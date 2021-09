Un hecho insólito se produjo este jueves por la tarde en la ciudad de Córdoba cuando un auto se hundió en un enorme bache en barrio San Vicente. El pozo de la vía asfáltica se tragó por completa a la rueda delantera izquierda de un Renault 12 que quedó destruido.

El suceso ocurrió en la intersección de las calles Sargento Cabral y Florentino Ameghino del icónico barrio cordobés, justo a la altura de la vías del tren. “Estaba sentida la calle, había un pozo chico. Cuando paso con mi auto, me tragó el asfalto”, narró el conductor del vehículo en diálogo con Cadena 3.

La Municipalidad reparó el bache en el que se atascó el vehículo. (José Hernández / La Voz) La Municipalidad reparó el bache en el que se atascó el vehículo. (José Hernández / La Voz)

Asimismo, el hombre lamentó que el vehículo quedó inutilizable ya que se le rompió el tren delantero. “El auto se quedó en el pozo y se dañó. Los vecinos me ayudaron a sacarlo y tuve que llamar a la grúa para que lo lleve a mi casa. No podía seguir andando: se hundió la trompa y me rompió el motor”, aseveró el damnificado.

Horas después, la Municipalidad de Córdoba se encargó de reparar el bache en el que quedó atascado el auto.