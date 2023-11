Buscan que el Cura Brochero sea patrono de la provincia de Córdoba: qué tiene que pasar

En las últimas horas, ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca que el Santo José Gabriel del Rosario Brochero sea declarado patrono de la provincia de Córdoba. El promotor de la idea explicó qué lo impulsó a tomar la decisión.

El bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, encabezado por Luis Leonardo Limia, presentó el proyecto de ley que es tratado en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática. De esta manera, busca que la provincia tenga su propio santo protector.

La Comisión que tratará el proyecto de ley. Foto: Gentileza El Doce

Así como la ciudad de Córdoba tiene a San Jerónimo como su patrono. La iniciativa busca destacar el valor y la fe religiosa que una parte de la población provincial le atribuye a Brochero.

Monumento Cura Brochero Ciudad de Pilar. Provincia de Córdoba. Foto: (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Castillo Pedro

“Lo hacemos con profundo respeto hacia aquellos que no comparten esta creencia o que siguen otros valores religiosos. Estamos convencidos de que invocar la protección de quien, tanto para católicos como para no católicos, fue un ejemplo de servicio y amor al prójimo, no debería ofender ni molestar a nadie”, expresa el escrito del proyecto.

QUIÉN FUE EL CURA BROCHERO

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa Santa Rosa, departamento Río Primero (en el paraje “Carreta Quemada”). Fue miembro de una familia de 10 hermanos, hijos del matrimonio de Ignacio Brochero y Petrona Dávila.

Escultura de San José Gabriel del Rosario Brochero en plaza principal. Foto: Cristian Walter Celis

“Si bien nació en el departamento Río Primero, realizó su misión en Traslasierra. A lomo de mula trazó caminos y recorrió senderos para ayudar a los más necesitados. Hoy su imagen acompaña al recinto y recibe, mate en mano, a quienes transitan por la Legislatura”, destacaron sobre Brochero desde la Legislatura de Córdoba.

Ceremonia de Canonización de José Gabriel del Rosario Brochero en la plaza San Pedro. (AP)

Después de su muerte, en 1914, se le atribuyeron dos milagros: el primero fue la recuperación del niño Nicolás Flores tras un grave accidente y el segundo fue la sanación de una nena golpeada por su padrastro en San Juan que había quedado al borde de la muerte.