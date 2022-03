El Belgrano puntero de la Primera Nacional viaja este jueves por la noche y vía terrestre a Chaco, donde este sábado enfrentará a For Ever a las 18.30 por la sexta fecha, televisado por TyC Sports. No forma parte de la lista de viajeros Juan Barinaga.

El Colo no entrenó por estar afectado por un cuadro febril, y quedó afuera. En su lugar ingresaría Ulises Sánchez, el comodín de Guillerno Farré, o Gabriel Compagnucci, quien volvió a concentrar después de tres fechas afuera por lesión.

La lista de viajeros en Belgrano, para la visita a Chaco For Ever. Foto: Twitter @Belgran

Sería el único cambio en el Celeste y respecto al triunfo sobre San Martín de San Juan. Ante un Chaco For Ever que también llega invicto pero en mitad de tabla porque sólo ganó un partido. Que llenará la cancha por la expectativa de recibir al Pirata puntero, y que guardó la base titular en el compromiso por Copa Argentina. Le salió bien porque de todos modos clasificó por penales frente a Arsenal.

Nahuel Losada; Compagnucchi, Diego Novaretti, Alejandro Rébola y Francisco Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Mariano Miño; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti; los once para defender la punta.