Belgrano oficializó la continuidad de Gabriel Compagnucci y de Diego Novaretti

Otro de los jugadores de rendimiento alto en la campaña de Belgrano que se coronó con el título y el ascenso es Gabriel Compagnucci, también estampó la firma para su extensión de contrato hasta diciembre de 2024 y seguirá vistiendo la Celeste en la Liga Profesional. Lo propio ocurrió con Diego Novaretti, otro que se queda.

El lateral volante nacido en Monte Buey (31 años) superó las lesiones que lo complicaron al comienzo, cuando llegó como refuerzo a comienzos de 2022, y terminó siendo titular indiscutido en el equipo de Guillermo Farré.

Gabriel Compagnucci se sostiene como lateral por la derecha en el 11 inicial del Pirata (Prensa Belgrano)

Disputó 29 de los 37 partidos del equipo en la temporada y marcó un gol. Se agrega de esta manera a las confirmaciones de esta semana con la continuidad del marcador central Nicolás Meriano y el volante de contención Iván Ramírez.

Y un par de horas después el club hizo público en su redes oficiales que se alcanzó un acuerdo con Novaretti, el experimentado marcador central de 37 años que seguirá siendo Pirata hasta diciembre de 2023.

ERICK GODOY SÍ, NOVILLO NO

El zaguero Erik Godoy se sumó a los entrenamientos de Belgrano tras superar la revisión médica, y en las próximas horas será oficializado para su segundo ciclo vistiendo la casaca de Belgrano, como aquella vez en la que llegó de Tigre en 2017.

Un zaguero más para Guillermo Farré, quien por contrapartida no contará con Joaquín Novillo. El defensor debería volver tras el préstamo en Colón de Santa Fe, pero no se presentó en los entrenamientos que comenzaron ayer jueves, y no se quedará en Belgrano.