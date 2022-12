Daniel Valencia compartió su pálpito y análisis para la final del Mundial de Qatar 2022

Daniel “Rana” Valencia llamó la atención hace pocos días luego de rechazar la invitación de la FIFA para la final del Mundial Qatar 2022. Bajo este contexto, aclaró el motivo de su decisión tras la revelación de su hijo y opinó sobre la actuación de la Selección Argentina.

“Me llamó la atención porque antes también nos invitaron, no fuimos y nadie nos llamó”, se sinceró el exjugador de Talleres en diálogo con Radio Mitre Córdoba. Sobre el actuar de su hijo en las redes sociales, analizó: “Fue una descarga de él porque no entendía porque no quise ir”.

Ambos protagonizaron un emotivo momento que se viralizó en Twitter. Foto: @DaniValenciaJr

Para concluir con el tema de la llamativa decisión al mensaje del ente organizador de la Copa del Mundo, aseveró: “Voy a estar con la familia en el mismo lugar por cábala porque, hasta ahora, dio sus frutos”. Pese a esto, contó que por el horario cambiará el mate por una picada.

La emoción de jugar una final del Mundial

“Es una emoción indescriptible. Y más en el momento nuestro cuando no había forma de distraerse con otras actividades”, recordó el campeón del mundo con el conjunto nacional en el año 1978. En tanto, aseveró que fue algo muy lindo y emotivo porque “todos estaban comprometidos y unidos”.

Daniel “La Rana” Valencia enfrentado a Francia en el Mundial 78´.

Al ser consultado sobre qué actividades hacía previo a los partidos con la camiseta albiceleste, el mediocampista ofensivo reveló que le gustaba escuchar música. En paralelo, comparó que en ese entonces “no habían tantas distracciones como ahora”.

El pálpito para la Selección Argentina previo a la final de Qatar 2022

Valencia se limitó a la hora de hablar del grupo conformado por los 26 jugadores que representan a Argentina en el Medio Oriente. “No estoy adentro y no conozco el tema, pero se ve que están unidos y con ganas de obtener algo muy importante”, analizó.

El abrazo y las palabras de Lionel Messi que emocionaron al entrenador Lionel Scaloni tras la victoria 3-0 ante Croacia y la clasificación a la final del Mundial. (DPA) Foto: DPA

Tiempo atrás, el volante fue crítico con el conjunto de Lionel Scaloni por su manera de jugar, dudas e imprecisiones en el terreno de juego. Ahora, cree que lo único que cambió fueron los resultados porque “Argentina no está jugando bien y siguen dependiendo del mejor (Lionel Messi) que por fortuna lo tenemos”.

Messi y su desgaste físico en el Mundial (AP).

Sin embargo, el ídolo albiazul rescató: “La columna vertebral de Argentina es espectacular, el equipo está consolidado y estoy entusiasmado de cara al domingo”. Sobre la actualidad del deporte, enfatizó: Fue un Mundial atípico y si corres, tenés posibilidades porque la creatividad en el deporte se está perdiendo”.

El peligro que representa Francia

El “10” en su momento analizó al rival de este domingo 18 de diciembre: “Kylian Mbappé es un gran jugador, pero hay que tener cuidado con la velocidad de Ousmane Dembelé”. Además, reveló que quería jugar contra los galos por lo que dijo el joven delantero del PSG respecto al nivel del fútbol sudamericano.