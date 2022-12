Daniel Valencia rechazó estar en la final del Mundial Qatar 2022 y su hijo contó la historia que hay detrás

La exfigura de Talleres, Daniel “Rana” Valencia protagonizó una emotiva situación con su hijo que se volvió viral en redes sociales. Es que, el exfutbolista fue invitado por la FIFA a presenciar la final del Mundial Qatar 2022 y decidió decir que no. Ante esto, Daniel Valencia hijo contó el por qué de la negativa.

“Desde que tengo uso de memoria veo los partidos con mi viejo. Todos los partidos con mi viejo. Uno de los dos se encarga de preparar el mate unos 15 min antes de cada partido y el otro se va a comprar unos criollitos”, comenzó explicando Daniel hijo en su cuenta de Twitter.

Ambos protagonizaron un emotivo momento que se viralizó en Twitter. Foto: @DaniValenciaJr

Posteriormente, el joven contó cómo es el ritual previo al partido entre él y su padre, y explicó que esa se volvió su rutina de domingo. En el relato, deslizó que los partidos son una excusa para sus objetivos finales: pasar tiempo juntos.

Un ritual que podía cambiar y la decisión de “el Rana”

El pase a la final de Argentina frente a Francia dispuso que la Fifa invite a los excampeones del mundo nacionales a presencial el encuentro. En este contexto, Daniel hijo contó que su padre también recibió ese beneficio.

“Invitado de honor para presenciar la final del mundial. Yo - claramente - escandalizado, por poco haciéndole el bolso y llevándolo al aeropuerto. Lo que ocurriría sería algo mucho más digno de él”, detalló.

Y continuó: “Su respuesta fue que agradecía la invitación pero que no podía asistir porque tenía un compromiso. No puedo explicar mi enojo”. A lo que procedió a mostrar la captura del chat con su papá donde le reclama esta negativa.

La respuesta del “Rana” fue lo que llenó de emoción a todos los usuarios de la red. “Hijo, ya gané uno. Me emociona mucho más saber que puede volver a pasar con ustedes a mi lado”, le contestó el campeón.

La respuesta de Daniel a su hijo, explicando el por qué de su decisión. Foto: @DaniValenciaJr

Finalmente, Daniel hijo reflexionó: “Y ahí entendí y me terminó de cerrar todo. La rana que no quiso quedarse a festejar el mundial que ganó para ir a darle un abrazo a su madre, decidió no ir a Catar porque es el tipo con el corazón más noble que conocí en la vida. Así que ya voy preparando el mate para el domingo.”