Talleres presentó de manera oficial la camiseta titular y la alternativa para esta temporada con triple competencia, y marca Givova. El spot, que dejó a los hinchas admirados por su innovadora estética, con mucho de trap y jugadores del club en sintonía, también contó con un ídolo: Daniel Valencia

Campeón del Mundo en 1978, el Rana Valencia protagoniza el vídeo en el que también se destacan los jugadores del actual plantel: el zaguero colombiano Rafael Pérez, el delantero uruguayo Michael Santos (por un desgarro, se perdería el debut con Platense por la Copa de la Liga), y el arquero Joaquín Blázquez.

La camiseta titular es un homenaje a la tradicional del Talleres de la década del ‘70, época dorada en la que se destacaba Valencia, especialmente convocado para la presentación.

Destacó a Garró y pide un defensor

Daniel Valencia, asesor futbolístico en Talleres, analizó al equipo de Ángel Guillermo Hoyos (Guillermito, como le dice a su ex compañero) a horas del debut por Copa de la Liga Profesional, el domingo frente a Platense en Vicente López.

Destacó a Rodrigo Garro, como no podía ser de otra manera por su puesto de enganche, y planteó que haría falta un zaguero izquierdo para reforzar la defensa. En una entrevista con Futbolémico, por Radio La Red, tiró frases como esta: “Si me hubiera tocado jugar en esta época, me divertiría. Messi es el mejor, y juega parado en varios pasajes del partido, y yo corría más que Messi, je”.