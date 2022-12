La emoción hasta las lágrimas del Cuti Romero, finalista en el Mundial de Qatar

“No me puse a pensar donde estoy parado. Seguramente cuando llegue al hotel alguna lagrima se me caerá porque son cinco años que pasaron de que pasé cosas feas y ahora estoy acá vistiendo la camiseta de mi país, llegar a una final del mundo no se lo vive todos los días”.

Conmovido, Cristian Romero celebró la clasificación del seleccionado argentino a la final del Mundial de Qatar 2022, tras golear a Croacia 3-0, con una sólida actuación del equipo y en general y del ex Belgrano, en particular.

“Se lo disfruta, pero como ya dije, queremos más, vamos a ir por todo y ojalá Dios nos ayude y la podamos llevar (a la copa) a casa”, se entusiasmó el Cuti, una de las piezas claves en el ciclo que la Scaloneta quiere coronar.

“Estamos contentos porque se hizo un buen partido, fuimos justos ganadores, ganamos con comodidad más allá que por momento se complico un poco el partido porque ellos tienen buenos jugadores, pero supimos resolverlo de la mejor manera. Estamos contentos con el triunfo y por como jugamos”, completó el zaguero central.

ÁLVAREZ Y LOS 26 GUERREROS

Cristián Romero elogió a su comprovinciano Julián Ávarez, por “entrar de la mejor manera, en un puesto donde Lauti (Martínez) hizo de todo para traer a la Selección al Mundial”. Y destacó: “Es uno de los 26 guerreros que tiene este grupo”.