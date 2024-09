Belgrano-Boca: afuera otro de los jugadores de peso en el Xeneize y jugaría el “Colo” Barinaga

Belgrano enfrentará este sábado a las 20 a un Boca en crisis, por la derrota frente a River en la Bombonera y el técnico Diego Martínez en la cuerda floja. Y sin varios de sus jugadores de más nombre, aunque sí dirá presente el goleador uruguayo Edinson Cavani.

Al suspendido Sergio Romero (por el club, no por la AFA), tras su vergonzozo altercado con un plateista, y al ex expulsado Cristian Lema, ex zaguero de Belgrano que protestó por el gol anulado en el superclásico; se agrega la ausencia de Marcos Rojos.

El experimentado marcador central ya venía siendo cuestionado por su bajo rendimiento, y ni siquiera concentra para el duelo contra el Pirata. Con la que la zaga de Boca será nueva, con Nicolás Figal haciendo dupla con Aoron Anselmino.

Leandro Brey será el arquero e iría como titular el ex lateral de Belgrano, el Colo Juan Barinaga. Mientras que en la ofensiva estará la dupla uruguaya que integran Cavani y la Bestia Miguel Merentiel.

ASÍ FORMARÍA BOCA ANTE BELGRANO

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Aaron Anselmino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Cristian Medina, Ignacio Miramón y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani; el once que pondría Diego Martínez en el Gigante de Alberdi.

Boca estrenará este sábado camiseta alternativa, de color blanco, y ya se puso a la venta. Tiene la bandera xeneize en el pecho, los hombros y los laterales. Diseñada por Adidas, que volvió a confeccionar la indumentaria de Boca desde 2020 y lo hará hasta 2030, refleja claramente la pasión azul y oro.