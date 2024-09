La Justicia y Boca castigarían a Sergio “Chiquito” Romero por su pelea con los hinchas

Boca perdió el Superclásico contra River 1-0 y tras el partido, los jugadores fueron muy criticados por la platea que da al túnel de salida del campo de juego. En ese momento que volvían al vestuario, Chiquito Romero escuchó un insulto y fue a buscar a los que estaban en el lugar, por eso, recibiría un castigo de la Justicia y Boca.

La sanción de la Justicia que recibiría Chiquito Romero

Al terminar el partido, el arquero se refirió a lo sucedido y se mostró arrepentido: “Me puteó con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo caliente, pero tranquilo. Me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que suceda, pero ya está y le ofrezco mis disculpas. Estuve mal con la reacción”.

A pesar de su declaración, según trascendió, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le labró una contravención, por lo que recibiría un castigo económico y tendrá que hacer tareas comunitarias. Romero puede ser multado de $15.000 a $50.000 por “desorden”, ya que la pena es de 5 a 30 días de arresto y al ser deportista el monto se duplica en comparación con el de cualquier ciudadano.

Maximiliano Vence es el fiscal a cargo de la causa que en los próximos días dará a conocer la resolución final del caso.

El castigo de Boca al Chiquito Romero

Los hechos no solo hicieron eco en la Justicia, sino qué puertas adentro, al Consejo de Fútbol de la dirigencia del Xeneize, no le habría gustado nada la actitud del arquero con los hinchas, por lo que sería castigado. Aún no se sabe cuál será la decisión que tomen los dirigentes y quién será el arquero del equipo, todavía dirigido por Diego Martínez.

Esta tarde, el plantel se reunirá en Boca Predio y volverá a los entrenamientos tras la derrota frente a River y el día de descanso.