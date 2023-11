Asesinó a su exsuegra por una venganza en Córdoba: la condena que recibió

El crimen de Susana del Valle Sosa ocurrió el 6 de febrero de 2022 en Carlos Paz. Mientras su expareja, Liliana Domínguez, lo denunciaba por violencia de género, Miguel Nicolás Garay irrumpió en la casa de su exsuegra y la asesinó a golpes. Momentos antes, el hombre de 30 años las amenazó desde la vereda de la casa de la víctima fatal.

La relación entre el femicida y Liliana había terminado varios meses antes del asesinato de Susana. En este sentido, los investigadores lograron comprobar que Garay continuaba “hostigando y persiguiendo” a la joven. En una entrevista con El Doce, comentó: “Me decían que si no estaba golpeada, no me tomaban la denuncia”.

“Cuando llamamos la primera vez, deberían haber hecho algo y dijeron que no podían hacer nada. Cuando él vino acá y rompió todo me volvieron a decir lo mismo. Fui a denunciar y ya fue demasiado tarde, ya la había agarrado a mi mamá”, continuó la hija de la mujer asesinada.

CONDENARON A UN HOMBRE QUE MATÓ A SU EXSUEGRA POR VENGANZA EN CÓRDOBA

La fiscal interviniente en el caso, Mercedes Balestrini, sostuvo que el asesino actuó para tomarse venganza de su expareja y pidió la pena máxima. Lo acusó de homicidio agravado por femicidio vinculado y ensañamiento. Además, lo responsabilizó por lesiones graves calificadas y violencia de género contra Liliana. En la misma línea, el tribunal resolvió declarar culpable a Garay y condenarlo a cadena perpetua por los hechos cometidos en 2022.