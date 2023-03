Ante un nuevo “robo piraña” en Nueva Córdoba, vecinos juntan firmas para obtener respuestas de la Provincia

Un nuevo robo piraña se registró en los alrededores del Parque Sarmiento y acabó con 24 jóvenes detenidos. De los cuales, sólo dos eran mayores de edad. Al respecto, el Centro Vecinal de Nueva Córdoba junta firmas para “frenar la inseguridad” en el sector.

Robo piraña en la zona del Parque Sarmiento

La zona del Parque Sarmiento vuelve a registrar “ataques pirañas” perpetrados por adolescentes. En un reciente operativo policial, efectivos aprehendieron a 22 jóvenes por presuntos robos, en la calle Obispo Oro. Del total de detenidos, dos eran mayores de 18 años y 19 eran niños y adolescentes, entre 12, 13, 15 y 17 años.

De los 24 detenidos, 20 eran menores de edad. Foto: Gentileza

Los jóvenes habían sido señalados como supuestos autores de robo de pertenencias, mediante amenazas. Según trascendió, el grupo rodearía a las víctimas y las amenazan. Si no acceden a los pedidos, incluso, las golpean. En el procedimiento no se encontraron armas.

El comisario inspector, Daniel Segura, señaló que se trata de un grupo de 50 jóvenes los que habían realizado algunos robos en el Parque Sarmiento “en forma piraña”. Luego de dar aviso a la Policía, casi la mitad de ellos fueron apresados en Nueva Córdoba.

Vecinos de Nueva Córdoba juntan firmas para reforzar la seguridad

Ante los hechos de inseguridad registrados en la zona, el Centro Vecinal de Nueva Córdoba junta firmas para “frenar la inseguridad” en el sector. Aseguran que los robos aumentan día a día, y que se han visto intensificados desde hace dos meses.

Operativos en Nueva Córdoba por robos piraña. (La Voz)

Ante esto, la petición solicita: “Al Ministerio de Seguridad que le de los elementos a la Policía para que pueda actuar en defensa de los ciudadanos; a los legisladores que cambien el actual Código de Convivencia que le ata las manos al cuerpo policial; al Gobierno de la Provincia de Córdoba que garantice la seguridad en las calles de la ciudad; a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que colabore realizando controles constantes de autos y motocicletas, manteniendo luminarias en buen estado; y a la Justicia que priorice y se ocupe de las víctimas más que de los delincuentes”.

Al respecto, sentenciaron: “El momento de actuar es ahora, si dejamos pasar más tiempo, la delincuencia se tornará imparable. La policía del barrio tiene un excelente accionar, pero no tiene los elementos suficientes para dar seria batalla al delito. No queremos llegar al extremo de no poder caminar más por las calles”.