Desde hace tres meses, Florencia Guzmán perdió el contacto con su hija de 8 años. Ambas vivían en la ciudad de Alta Gracia hasta que el padre de la niña se la llevó a Santiago del Estero. Desde ese momento, ruega que la Justicia intervenga pero, hasta el momento, no ha tenido novedades.

Un hecho previo

La situación no es desconocida para Florencia, quien en el 2018 también sufrió un hecho similar: el padre de su hija se la llevó a vivir con él por dos años. “Yo podía visitar a mi hija a cambio de cosas, como verme desnuda o acceder a tener relaciones sexuales”, contó a Radio Vos.

En ese año, los tres vivían en Santiago del Estero, provincia natal del padre y donde actualmente está la menor. Esa coacción terminó con una denuncia policial presentada por Florencia, en la ciudad de Frías, por violencia y abuso sexual.

“No hicieron nada, porque él es un médico importante en la ciudad, es amigo del comisario, el intendente, todo. Esa denuncia le molestaba. Entonces, me ofreció que yo la retire a cambio de volverme a Córdoba con mi hija”, recordó Florencia.

Su ex pareja se llevó a su hija hace tres meses y pide que la Justicia haga algo. Foto: Facebook

Y agregó: “Retiré la denuncia, y en febrero del 2021 me deja venir con mi hija a Alta Gracia. Todo ese año lo viví con ella. Hasta marzo del 2022, que me la volvió a quitar”.

El dolor de Florencia: hace tres meses que no ve a su hija

El 24 de mazo, la mujer accedió a que su ex pareja lleve a la niña a Santiago del Estero por el fin de semana. “Tres días después me avisa que no me la va a devolver, que él decidía que la niña iba a vivir con él”, cuenta.

Desde ese día, el padre de la nena bloqueó toda forma de comunicación y no tiene contacto con ella. “Sólo puedo verla por fotos. Cuando hice publico el caso, mucha gente de Frías se enteró y son ellos lo que me mandan imágenes cuando se cruzan a mi hija en la calle”, lamentó.

Videos de las agresiones

La denuncia por impedimento de contacto está presentada en la Justicia de Alta Gracia pero todavía no hay novedades del caso. Ante esta inactividad, Florencia publicó en sus redes sociales videos y fotos de las agresiones que habría sufrido por parte de su ex pareja.

“Pido que saquen a mi hija del lugar en el que está. Él es una persona violenta y yo lo estoy demostrando. Es un peligro para ella. Tiene a mi hija secuestrada para hacerme daño a mí”, manifestó y pidió que las autoridades piensen en la niña.

Por lo pronto, Florencia y sus allegados harán una marcha en la ciudad de Alta Gracia para pedir que la Justicia actúe y que la niña sea devuelta a su madre.