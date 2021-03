“Cuando no se puede ganar es bueno no perder, porque el equipo se acostumbra a no perder, aunque vinimos a buscar el triunfo”. El resumen de Alexander Medina sobre el empate de Talleres 1 a 1 con Sarmiento en Junín, por la Copa de la Liga Profesional.

“Aun sin jugar bien el equipo merecía el empate. Jugando mal no perdemos, y eso también es bueno. Además, el rival tampoco hizo mucho después del gol ya que Guido (Herrera) fue un mero espectador. En el segundo tiempo si tuvo una gran atajada. Somos capaces de superar la adversidad tanto a nivel individual como colectivo”; añadió el DT Albiazul. Hasta aquí, Talleres suma cinco puntos en la Zona B, producto del triunfo sobre Patronato y los empates con Newell’s y Sarmiento. Perdió con Gimnasia en La Plata.

Ante la partida de Tomás Pochettino, jugador al que extraña en la estructura, insistió en que “hay que buscar la vuelta con otros intérpretes”. Y sin el lesionado Joel Soñora, celebró el regreso de Mauro Ortíz después de casi dos años sin jugar. “Arrastró una seguidilla increíble de lesiones y en nuestro ciclo casi no pudimos contar con él”, dijo sobre el media punta, que metió el pase gol para el empate de Rafael Pérez.

Además, explicó situaciones puntales como la posición en cancha del uruguayo Michael Santos, y la ausencia del brasileño Guilherme Parede en el plantel que viajó para Copa Argentina y el duelo de este sábado en Junín.