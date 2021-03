“Había tomado la decisión del retiro desde hace tiempo. Tuve propuestas para seguir y estoy agradecido, porque no quería retirarme en la pandemia. Y Talleres en esta última etapa me hizo disfrutar de mis últimos años de carrera. Eso lo valoro mucho”. Javier Gandolfi, ahora ex futbolista, inició otra etapa, que también puede ligarlo al club de barrio Jardín.

Así lo dejó entrever en un reportaje con La Mesa del Fútbol, ante la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico que lidera Alexander Medina. Como en su momento se lo vinculó al trabajo junto a Mauricio Caranta, hoy entrenador de Instituto.

Además, el ex zaguero se refirió a Julián Velázquez, el último refuerzo en sumarse a Talleres desde el Tijuana de México. El mismo club del que llegó Gandolfi para su segundo y definitivo ciclo en la T. También, sobre Piero Hincapié, el ecuatoriano que ocupa el lugar en la cancha que él tanto conoce.