A través de la red social Twitter, una usuaria cordobesa contó una situación que le había ocurrido el pasado lunes en barrio Nueva Córdoba. Según asegura, un sujeto de entre 50 y 60 años, la abordó y le pidió una dirección, cuando la joven le dijo que el lugar no existía, lo miró y notó que el hombre se estaba masturbando.

“Ayer en Nueva Córdoba, en Ituzaingo y Ambrosio Olmos, un tipo me preguntó por un dirección. Me dijo que la tenia en un papel y no la podía encontrar. La dirección era inexistente y cuando me pidió que mire el papel, se estaba masturbando”, relató Sabrina.

Y agregó: “No se si lo hará repetidamente, pero cuento su forma de abordar para que estén atentas porque tipos así son peligrosos. Tenía un Chevrolet Cruze blanco, es un tipo de entre 50 y 60, canoso”.

La publicación tuvo más de 700 compartidas y logró que muchas otras jóvenes pudieran contar situaciones parecidas con -al parecer- este mismo acosador.

“Me pasó lo mismo hace unos meses. En Independencia y Larrañaga. Estaba estacionado con el vidrio bajo. Lo único que a mí me preguntó la dirección y cuando frené porque no lo escuchaba vi q se estaba masturbando. Lo insulte, arrancó el auto y se fue. Con las mismas características que describís”, comenta Mica, otra de las jovenes abordadas.

Según concuerdan todas las jóvenes, el hombre se moviliza en un vehículo Chevrolet Cruze e incluso algunas mujeres han logrado tomar la patente.

Si bien la situación parece ser reiterativa -ya que más de seis mujeres aseguran haber sido abordadas- la Policía no cuenta con ninguna denuncia formal, según lo consultado por este medio al órganismo de seguridad.