Este domingo a las 11 Instituto intentará seguir con paso ganador en la difícil incursión a Mendoza, donde lo espera Independiente Rivadavia. Y también una cara conocida en Alta Córdoba, el zaguero central Alejandro Rébola.

//Mirá también: Instituto anunció como será el regreso del público en Alta Córdoba

“Siempre sigo a Instituto, no se porque no está más arriba en la tabla. No se le dieron los resultados. Es un torneo muy irregular y no pudo encontrar el rumbo, empezás a caer en la derrota y te acostumbras a perder”, reflexionó el Ale Rébola, surgido en La Agustina y en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba.

//Mirá también: Al final de la fecha, Instituto quedó a nueve puntos de la zona de clasificación

La delegación de Instituto que se fue a Mendoza. Twitter @InstitutoACC

“Me pone contento que esté Miliki Jiménez porque es un amigo, se hace difícil cambiar un técnico sin que haya un proceso. Como le pasó a Mauri (Caranta)”, agregó el defensor, quien también elogió a su DT Gabriel Gómez, entrenador que pasara sin pena ni gloria por Instituto.

En cuanto a las zonas de la Primera Nacional, una que parece más competitiva y la otra que tiene primero a Barracas Central, el caballo del comisario, señaló: “Las dos zonas son complicadas, hay que saberlas jugar, esperamos coronar esta compaña con la clasificación”.

El candidato a la punta

En el quinto minuto del descuento, Barracas Central lo dio vuelta ante All Boys y le ganó 2 a 1, para volver a ser el puntero de la Zona B con 45 unidades, aprovechando el traspié de Güemes de Santiago (44), en su visita a Villa Dálmine y por 2 a 1.

Además, Deportivo Morón empató 1 a 1 con San Martín en San Juan y es el cuarto con 41 puntos. Independiente Rivadavia tiene 37 e Instituto 31.