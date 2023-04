A tres año de su cierre, Bugliotti contó por qué decidió acabar con el Orfeo Superdomo

Euclides Bugliotti decidió cerrar el Orfeo Superdomo en 2020, durante la pandemia. Pero nunca se conoció por qué el empresaria tomó esa dura decisión. El hombre responsabilizó al intendente Martín Llaryora por esa situación.

Bugliotti, el dueño del grupo Dinosaurio, decidió cerrar definitivamente el Orfeo Superdomo en 2020, durante los inicios del coronavirus. Esta decisión provocó la indignación de muchos cordobeses ya que el lugar era muy propio de la ciudad y se utilizaba tanto para shows internacionales como nacionales.

POR QUÉ BUGLIOTTI DECIDIÓ CERRAR EL ORFEO SUPERDOMO

Cuando el empresario decidió ponerle fin a este histórico espacio, su idea era demolerlo y construir otra cosa, pero no pudo. En 2021 se convirtió en un centro de vacunación contra el coronavirus y al finalizar la campaña, el lugar quedó bajo llave y con candado.

A tres año de su cierre, el dueño contó a Fm Sol de Río Tercero qué lo llevó a tomar esta decisión. “Cerró en pandemia porque ya venía reventado y no podía soportar más”, dijo el hombre en referencia al gran costo que implicaba traer a la ciudad a un artista internacional.

“Luis Miguel, para venir, me pedía 400 mil dólares billete. ¿De dónde saca eso? Tiene que salir a comprar en el mercado negro, nadie le va a dar dólares. ¿Qué necesidad tengo de estar metido en esa?”, expresó el empresario.

BUGLIOTTI RESPONSABILIZÓ A MARTÍN LLARYORA

Además, hizo hincapié en la cantidad de controles que tenía “10 minutos antes de cada show” por parte de la Municipalidad de Córdoba. También recordó la tragedia de la joven que falleció en 2016 durante una fiesta electrónica. “Casi me meten en cana. ¿Qué necesidad tengo de meterme en esto?”, se replanteó Euclides.

Con respecto al intendente Martín Llaryora dijo: “Le tuve que meter una demolición, me cambian la ordenanza. Después lo querían expropiar. No lo quiero vender, no quiero que me lo expropien, quiero hacer un centro médico. Bueno, ahí está”, apuntó Bugliotti.

El empresario concluyó: “El intendente dice ‘no voy a cerrar el Orfeo porque voy a quedar como que yo lo cerré’. Es un problema tuyo. Ahora no me lo dejan hacer”.