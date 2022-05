Su gol contra Aldosivi y un apellido sinónimo de rompe redes ponen a Mateo Klimowicz como titular para la complicada visita de Instituto a All Boys, este sábado a las 15.30.

"Recuerdo que el técnico me pidió que me divierta, pero con responsabilidad. Ahora me pidió lo mismo durante la semana. Me gusta el puesto en el que me ubica, es de lo que jugué siempre en inferiores y me siento cómodo", destacó el juvenil media punta, de 17 años.

"La idea es asociarme para la creación con Ricardo Blanco y con Guido Mainero, que además es muy rápido. Pero todo el equipo es de buen pie, contra Aldosivi el Negro (Correa) me puso una bocha bárbara", se entusiasmó.

Sobre lo que le puede aportar a Gabriel Gómez y a la Gloria, remarcó: “Soy de encarar y con mucho vértigo. Si me toca estar tengo que dar lo mejor”.