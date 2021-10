Luego de las declaraciones de la diputada provincial por la UCR Juana Fernández que afirmó la existencia de casos de variante Delta no informados en Catamarca, la ministra de salud Claudia Palladino brindó una conferencia de prensa donde desmintió las declaraciones y lamentó la difusión de noticias falsas.

“Me llamó muchísimo la atención de las declaraciones, antes podría haber llamado y preguntado”, comenzó diciendo Palladino.

“Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante la pandemia con las noticias falsas, porque tuvimos varias noticias falsas que tuvimos que aclararlas, creímos que esto se había reflexionado y que todos habíamos comprendido que la prioridad son las personas. Cuando uno da una noticia que falsa trae como consecuencia angustia en las personas, como lección aprendida pensábamos que no íbamos a tener que soportar nuevas noticias falsas que traen consecuencias legales”, agregó.

En este sentido, insistió que en Catamarca “no hay detección del Delta, y siempre que hay una noticia importante somos los primeros que bien nos enteramos lo socializamos porque esta es nuestra manera de trabajo, me parece que esto angustia a la gente y no suma, resta”.

“Cuando hay menos casos y menos contagios, la probabilidad que aparezcan variantes diferentes, mutaciones del virus, es menor”, agregando que “esperamos que no aparezcan otras variantes, o que sea como esta Mu que no nos cambia, no nos alerta de manera especial”, cerró.