Valle Hermoso: se quemó un galpón de obras públicas

Ayer pasadas las 17 horas, los bomberos de Valle Hermoso recibieron el alerta por un foco de fuego que se había originado en el galpón de obras públicas de esa localidad. Al llegar al lugar, rápidamente lograron contener el incendio.

El jefe del cuartel bomberil local, Fernando López, explicó que el fuego no logró expandirse en demasía y que no hubo heridos, ya que en es horario no había nadie trabajando.

El inmueble está destinado al déposito de herramientas y archivo de papelería, por lo que podría haber sido un verdadero desastre.

Al parecer, la causa habría tenido origen en un desperfecto eléctrico.