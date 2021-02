Carlos Paz es cuna de grandes talentos, reconocidos deportistas, bailarines, cantantes, actores, actrices, modelos, entre otros, se criaron en la villa serrana y volaron a Buenos Aires o al exterior. Este año, otro descubrimiento se reconoce en las nominaciones de los Premios Carlos. Se trata de Lourdes Cabrera, una joven de 18 años que se luce como cantante en el show sinfónico de la banda “Argo”, que se presenta cada sábado en el espacio Nivel 2.

“Honestamente la nominación me sorprendió, no la esperaba para nada, si bien con el grupo hemos estado trabajando con el objetivo de lograrlo, para nosotros el hecho de estar nominados ya es un éxito y además nos sorprendimos al ver que no teníamos solo una, sino ¡cuatro!”, expresó Luli en diálogo con VíaCarlosPaz.

La talentosa mujer estudia la carrera de Composición Musical y forma parte de la banda “Argo” desde el año 2018. “La verdad que estoy muy contenta y emocionada porque fueron meses de trabajo muy intenso, porque además es algo que lo hacemos todo a pulmón, por lo que tenemos que estar constantemente trabajando, ensayando y no solamente en la música sino en la publicidad y entre tantas cuestiones. Fue todo muy intenso, pero es gratificante ver cómo los resultados son buenos”, indicó emocionada.

Banda de Rock "Argo" Carlos Paz. Argo

En esta oportunidad, la banda de rock constituida por Fabri Sassa en la guitarra, Agustín Bordolini en el bajo, Fede Gordo en la batería, Juan Busato en el teclado y Luli en la voz, incorpora músicos de orquesta sinfónica, para brindar un extraordinario show. “Tenemos dos violines, viola, violonchelo, trompeta, saxofón, tenemos un director musical y de orquesta, y también una cantante que me está acompañando. Para esta formación nueva, tuvimos que orquestar todos los temas, tanto propios como covers”, explicó la estudiante de composición musical.

Pero más allá de los resultados finales de los premios, el grupo tiene una gran ambición.. “tenemos un objetivo, por lo que estamos muy ansiosos, que relativamente es a corto plazo, y es que en abril tenemos fecha para grabar un EP en un estudio de Buenos Aires y ahí mismo vamos a grabar el videoclip”, adelantó.

Sin dudas, la banda tiene una amplia proyección, pero este lunes, competirán en los Premios Carlos en las nominaciones de “Mejor show musical”, “Mejor cantante femenina”, “Mejor escenografía virtual” y “Mejor ejecución musical en vivo”. Para ver la transmisión en vivo del galardón, haz click aquí.