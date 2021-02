Los dos hombres oriundos de la ciudad de La Cumbre e imputados por “lesiones leves, amenazas, daño y robo, delitos agravados por haberse cometido por odio religioso” en perjuicio de una familia judía hacia fines del mes de enero, este lunes fueron liberados tras pagas una importante suma de dinero en concepto de fianza.

El hecho se conoció este mismo 1° de febrero, cuando luego de prestar declaración indagatoria y abonar una fianza que habría sido de unos 200 mil pesos, los dos hombres señalados como los agresores del brutal y repudiado ataque, finalmente recuperaron su libertad. Asimismo, señalaron que el proceso continúa en su contra.

“Después de prestar declaraciones quedaron en libertad bajo fianza porque no hay peligro para la investigación. El proceso sigue en su contra”, señaló la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, en declaraciones a La Estafeta Online.

El hecho

Una familia perteneciente a la comunidad judía y conformada por un matrimonio, cinco hijos menores de edad, entre ellos un bebé de poco más de 12 meses, y también una mujer de 91 años, viajaban a bordo de su vehículo desde La Falda hacia La Cumbre -lugar donde veranean hace más de 30 años-, cuando a la altura de Villa Giardino comenzaron a recibir violentos insultos antisemitas por parte de dos hombres a bordo de un auto Subaru.

“Volvíamos de pasar el día en una parque de juegos y, en un momento, mis hijos me dicen que había un auto que nos estaba siguiendo. Al principio no le di importancia pero después me di cuenta de que tenían razón”, comenzó relatando el padre de la familia a Infobae, hecho que según el portal, sucedió el miércoles 20 de enero.

El auto que fue atacado por los agresores. Mientras en su interior estaban la esposa de la víctima, una abuela de 91 años, y sus hijos de entre uno y 17 años. (Foto: Infobae).

Continuando con su testimonio, el hombre dijo que intentó seguir su camino pero que le dieron alcance y lo encerraron: “Se bajaron del auto, empezaron a darle patadas al mío y a maldecirnos. ‘Judíos de m...., váyanse de acá. Hay que matarlos a todos’, nos gritaban”, contó el hombre quien prefirió resguardar su identidad.

Cuando finalmente se bajó de su auto -según relató- “para intentar dialogar”, lo tomaron a golpes hasta casi perder el conocimiento, y mientras toda su familia veía el violento episodio desde el interior del rodado, atemorizados y angustiados con lo que estaban viviendo. “Caí mareado al piso y me golpeé la cabeza. Mis hijos y mi esposa vinieron a socorrerme, pero también los golpearon y los maldijeron”, aseguró.

El hombre realizó la denuncia correspondiente en el destacamento de La Cumbre y fue el lunes 25 de enero que tras dos importantes allanamientos, finalmente detuvieron y luego imputaron a dos hombres de 38 y 42 años, señalados como los autores de tan brutal ataque.

