La familia ratificó de manera pública que esperan que avance la denuncia por abuso sexual contra el sujeto, quien habría sido el motivo de la decisión de Millaray.

La marcha fue multitudinaria para pedir justicia por Millaray Cattani en la localidad de Puerto Deseado; el viernes se sumó otra denuncia por abuso contra el sujeto sindicado por los familiares y amigos de ser quien llevó a la joven a tomar la determinación de quitarse la vida.

Piden Justicia por Millaray Cattani. Via Caleta Olivia

Celeste quien también participó de la marcha denunció en las redes sociales y lo propio en la Justicia que también fue víctima de abuso por parte de G.E.D.; en su posteo agradeció a Millaray por darle la fuerza suficiente para tomar el valor y radicar la denuncia.

La marcha partió desde la plaza del Vagón y llegó a las puertas del Juzgado donde con aplausos y cánticos, los presentes pidieron justicia.

La encargada en dirigirse a los presentes fue Ayelén Cattani, hermana de Millaray quien criticó en duros términos al Fiscal de la causa Dr. Ariel Quinteros. “Ponete a trabajar y no hables de mi hermana”, señaló.

En primera instancia Ayelén agradeció la presencia de Celeste en la movilización e instó a otras jóvenes que fueron o están siendo víctimas de este mismo sujeto, a que se anime a radicar las denuncias correspondientes.

“Justicia por Celeste y para que este abusador sea condenado como corresponde”, remarcó Ayelén y aseveró: " que el señor Quinteros trabaje y deje de hablar de como era Milla, hoy Milla no está, pero nosotros sí y digo esto para que ninguna otra nena u otra familia sufra lo que sufrimos nosotros”.

Piden Justicia por Millaray Cattani. Via Caleta Olivia

En su denuncia pública y también en la Justicia, Celeste hace mención de manera textual:

“Hoy quiero hacer pública mi denuncia hacia Gustavo Exequiel Donaire.

No tengo mucho para decir en redes, ya hice y estamos avanzando judicialmente junto a los abogados. No conocí a Millaray pero quiero creer que me envió fuerzas para animarme a denunciar, hoy ella no está para dar su testimonio, estoy yo y sé que hay más chicas, sé que no fuimos las únicas con Millaray. Hay miedo, hay dolor, pero hay mucha injusticia y esto no puede quedar en la nada. Millaray merece descansar en paz, su familia merece tranquilidad después de tanta lucha, que no quede en la nada, que este tipo no ande suelto como si nunca hubiera arruinado vidas. Si fuiste víctima de este tipo, quiero decirte que te creemos. Si tenés miedo, tenés apoyo. Nunca nadie nos enseñó que cuando decís No es No y la otra pueda seguir haciendo de vos y tu cuerpo lo que quiera, más allá de charlas educativas en los colegios, no nos dijeron nunca que No es No. No te sientas culpable. Hay muchos acompañándote, más de los que creés. Que no haya otra Millaray más llevándose esto a la tumba”.