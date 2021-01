A escasos días de una multitudinaria movilización en la ciudad por la falta de agua y no es que el servicio de distribución de agua potable haya mejorado, a la última convocatoria de este miércoles fue muy poca gente. Algunos vecinos culpan por el fracaso a la movilización a autoridades políticas y de la empresa de servicios públicos.

Luego de la marcha multitudinaria pasada, se estableció el miércoles de cada semana como el día de encuentro para reclamar en el Gorosito por el agua para Caleta Olivia.

Una nueva protesta estaba prevista prevista para este miércoles a la que solo acudieron entre 30 y 40 personas al pie del Monumento al Obrero Petrolero.

En este contexto, el grupo decidió no marchar por las calles céntricas como estaba previsto. Si tuvo lugar un homenaje al vecino recientemente fallecido, Alejandro Martínez, a quien los organizadores de la manifestación destacaron como “un luchador” por el agua de la ciudad.

Antes de la desconcentración dos de los participantes, Nicolás Aguilar, del barrio Mutual, explicó que “acudió “no solo por el tema del agua, sino también por el homenaje a Alejandro”. Asimismo, agregó que “con él compartimos el reclamo en algunos momentos, en 2011, 2012; mucho antes de las grandes movilizaciones del 2014.

Aguilar destacó mucho el papel de Martínez, y afirmó que “”creo que hay una problema de representatividad. Los funcionarios ningunean a la gente que se reúne a reclamar por lo que ellos no hacen””.

Raúl Fernández, otro de los vecinos que acudieron a la convocatoria, expresó que ““fue un gran luchador.

Estuvo siempre por el tema del agua, por el colegio industrial, un hijo de él es alumno mío en el colegio y no podía no podía no estar hoy acá””. Y agregó que “creo en la “meritocracia, en el orden de mérito” y “siempre lo comparto en el colegio con mis alumnos”.

