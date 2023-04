Se suma un testimonio clave en el juicio por Lucas González: “Los policías estaban nerviosos, pedían que nadie filme”

Este martes tuvo lugar una nueva audiencia por el juicio contra el asesinato del joven jugador de fútbol, Lucas González. Fue una jornada importante, ya que declararon efectivos de la Policía Federal que estuvieron en el lugar de los hechos recolectando pruebas el día del asesinato.

También dio testimonio una de las médicas del SAME que asistió al menor de edad ese día de noviembre del 2021 y la profesional de guardia que lo atendió en el Hospital Penna.

Al tener capacidad limitada Comodoro Py, los familiares de Lucas y los tres amigos que iban en el auto aquel día no se hicieron presentes en la sala. Sin embargo, el papá de Lucas González miró de forma virtual la sesión y afirmó que “Fue un día positivo” porque “Todas las declaraciones fueron contundentes y van en línea con lo que declararon los chicos”.

“El testimonio de la médica reafirmó lo que contaron los sobrevivientes. Además, contó que la situación al llegar al lugar era amenazante, lleno de policías que intentaban encubrir todo”, agregó.

Juicio por el asesinato de Lucas González Foto: Instagram

Miriam Sosa es el nombre de la primera profesional de la salud que llegó al lugar del hecho y vió a Lucas. En la audiencia contó que se encontró con “una escena bastante impactante”.

“Muchos efectivos, un vehículo en el que había una persona joven en grave estado, todavía con vida. Tenía heridas de arma de fuego, con pérdida de masa encefálica. Había mucha sangre, no era algo que veía todos los días”, afirmó.

Además, aseguró que se respiraba un aire tenso y las personas que trabajaban en el lugar “estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual”.

Mientras realizaba los primeros auxilios, Sosa declaró que escuchó a uno de los policías ordenando al resto: “Nadie graba, nadie vio nada”.

“Era un efectivo bastante grande, que gritaba de manera seria. No se dirigió a mi, sino a sus efectivos. Ahí me percaté de que la situación era muy grave”, dijo la mujer.

A su vez, admitió que tiene miedo porque “hay mucho en juego de todas las partes” y sostuvo que desde entonces ya no pudo volver a trabajar tranquila. “Hubiera preferido no haber estado en ese lugar”, dijo.

El papá de Lucas González junto a los tres amigos de su hijo que fueron víctimas de la violencia policial ese día. Foto: Instagram

Valeria Echeverría es la médica a cargo del shockroom del Hospital Penna. Ella recibió a Lucas cuando todavía tenía señales de vida su cuerpo y confirmó que desde el ingreso ya se trataba de un paciente crítico. También señaló que había un gran número de oficiales presentes en la guardia, lo que llamó su atención.

Cómo seguirá el juicio

En el mes de abril habrá dos jornadas más antes de la sentencia. La primera será el 20 y la segunda el 25. Este día se prestarán testimonio más agentes policiales que estuvieron en la escena del crimen.

Finalmente, el día 11 de julio será la sentencia, el veredicto de los jueces.

“Lucas está tan presente siempre, ese día coincide con la fecha del cumpleaños de Cintia, de su mamá”, contó a Vía País el papá del joven. “Yo me rio a veces, para no llorar, pero no lo puedo creer. Yo le dije a mi mujer, tu hijo te va a hacer el mejor regalo, la condena a todos estos asesinos”, finalizó.