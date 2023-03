Juicio por el crimen de Lucas González: cómo fue el primer día y qué declararon los policías

Todavía no eran las nueve de la mañana y más de cien personas comenzaban a encontrarse en las puertas de Comodoro Py. Eran familiares, vecinos de Florencio Varela y amigos de Lucas González. No había nada de improvisación: todos tenían remeras con la cara del joven, con denuncias al gatillo fácil y unas palabras que conmovían a cualquiera que leía: “Me fuí a jugar al cielo, má”.

Sus seres queridos colgaron banderas sobre las rejas del tribunal, sacándole ese tono beige de la entrada para transformarlo en los colores de Lucas, el fútbol y el barrio.

Familiares de Lucas González se movilizaron a la puerta de Comodoro Py en el inicio del juicio Foto: Guadalupe Oliverio

Cuando llegó el papá de Lucas, Héctor “Peca” González, decidió iniciar una pequeña conferencia de prensa junto al abogado Gregorio Dalbon, que hará justicia por el asesinato de su hijo Lucas y el atropello a los tres amigos menores de edad que lo acompañaban en ese momento.

“El dolor lo seguimos teniendo y lo vamos a tener toda la vida porque nos mataron en vida”, dijo y decidió referirse al accionar de la policía luego del crimen. “Como demostró la fiscalía, ellos les plantaron un arma para que parezcan culpables”, explicó y agregó: “Pero la única arma que tenía mi hijo era un par de botines y dos canilleras”.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, el “Peca” sacó de un bolso rojo la ropa de su hijo y se la mostró a todos los periodistas presentes.

“Hoy no vengo con un libreto, vengo con el corazón y la verdad de lo que yo viví. De la tortura y la pesadilla que es. A Lucas quiero que lo recuerden como era, como un jugador de fútbol. Desde lo 4 años que pisamos juntos una cancha, él estuvo en Racing Club, Defensa y Justicia y después en Barracas, dónde encontró su lugar y su muerte”, finalizó.

El cariño y la solidaridad que rodea a Héctor no pasa desapercibido. Todo un barrio está con él, acompañándolo. Y él se encarga de remarcar permanentemente en la comunicación con los periodistas, que el asesinato de su hijo no tendría la visibilidad que tiene si no fuese por esas cientas de personas que se movilizan para que se sepa la verdad de como actúan en Argentina las fuerzas de seguridad. “Hoy le tocó a mi hijo, pero podría haber sido cualquiera. Así es el gatillo fácil”, dice.

El papá de Lucas González mostró los botines y las canilleras con las que jugaba su hijo en Barracas Central Foto: Instagram

El abogado fue breve y dijo que “nunca había visto un caso así en los últimos 40 años de democracia” por el nivel de impunidad policial a la hora de “armar” la causa. “Los amigos de Lucas estuvieron toda la noche presos como imputados y Lucas estuvo como imputado con una herida de muerte en el Hospital Pena, mientras que los policías estaban libres. Así empezó esta causa”, afirmó.

“Queremos justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial. Porque a Lucas lo mataron por su cara, por su color de piel”, finalizó.

La llegada de los acusados a Comodoro Py

Los catorce policías acusados llegaron alrededor de las 10.00hs a los tribunales de Retiro siendo transportados por una camioneta blanca del sistema penitenciario.

Rápidamente, las personas que se encontraban en las inmediaciones se acercaron a las rejas, se colgaron sobre ellas y comenzaron a insultarlos y cantarles. “Asesinos”, “Gatillo fácil”, “¿Ustedes no estaban para cuidar?”, “Nos sacaron a Lucas”, exclamaban familiares, amigos y vecinos. Con la cabeza mirando para el piso, luego de varios minutos de tensión donde con mucha razón la bronca se sentía en el aire, pudieron entrar los imputados.

El inicio del juicio por Lucas González

La sala Amia del tribunal de Retiro estaba colmada de gente en su planta baja y su planta alta. Del lado izquierdo se ubicaron el papá de Lucas con Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, los amigos del joven que fueron torturadas por los efectivos aquel día.

Del otro lado se sentaron los catorce policías acusados, tres de ellos por homicidio doblemente agravado perpetrado con alevosía y los once restantes por encubrimiento y torturas.

Además, se encontraban presentes el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación con Horacio Pietragalla y los padres de los tres jóvenes torturados.

Luego de la lectura de los hechos y las causas a cada uno de los imputados, el padre de Lucas junto a los tres jóvenes se levantaron y se retiraron de la sala muy angustiados.

Es en ese momento que el abogado de los policías, Fernando Soto, solicitó al tribunal la nulidad de los testimonios de la querella, que en las declaraciones indagatorias los acusados no respondan preguntas y exigió pruebas balísticas y accidentológicas.

Las declaraciones de los tres acusados principales

Luego de un breve cuarto intermedio, los policías hicieron sus declaraciones. El primero en hablar fue Gabriel Alejandro Issasi, quién empezó diciendo: “Solamente tengo que aclarar que poseo veinte años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía de la provincia, a la Policía Metropolitana y de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función”.

Lo siguió el oficial Juan José Nievas de 37 años, quien explicó que ingresó a la policía en 2014 y, que en este caso, ejerció su “legítima defensa” y no cometió “ningún delito”.

Por último, declaró el oficial mayor Fabián Andrés López quien aseguró haber “cumplido con su deber” y “ejercer su legítima defensa”. “No cometí ningún delito”, dijo.

Familiares y amigos de Lucas González en la sala Amia de Comodoro Py Foto: Instagram

La sala se llenó de insultos y el clima se volvió tenso. “Ustedes son asesinos”, gritaban. En las próximas audiencias deberán declarar los 11 policías restantes.

Luego comenzará la ronda con el padre de Lucas, Héctor “Peca” González, y los tres amigos de la víctima, Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.