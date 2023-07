Las declaraciones de la familia de Lucas González a minutos de conocerse el veredicto

A la espera del veredicto del juicio por el asesinato de Lucas González, que murió por los disparos de una Brigada policial en el barrio porteño de Barracas, la familia del adolescente dialogó con la prensa y mostró sus esperanzas de que haya justicia.

El papá de Lucas González pide que se haga justicia por el asesinato de su hijo Foto: Instagram

Habló la madre de Lucas González: “Yo quiero que los asesinos de mi hijo no salgan nunca de la cárcel”

Cintia López, la madre de Lucas González, habló con TN en la previa al veredicto final y dijo: “Yo quiero que los asesinos de mi hijo salgan de la cárcel cuando yo pueda sacar a mi hijo del cementerio. Como nunca voy a poder hacerlo, ellos tampoco tienen que salir”.

Además, comentó estar conforme con el desarrollo del juicio y comentó solo haber tenido el apoyo de su municipio, de Florencio Varela, pero que nadie más dialogó o se acercó a ella.

Además, comentó qué es lo que está haciendo ahora para tener fuerzas en su vida: “Sigo estudiando enfermería, porque se lo prometí a Lucas”. Y agregó: “Yo quería que él fuera futbolista, yo le curaba las heridas a él, y él me alentaba a estudiar, me curaba las heridas a mí”.

Y cerró con un sentido mensaje: “A Lucas no lo voy a tener nunca más”.

Habló el padre de Lucas González: “Que se haga justicia”

El padre del adolescente dio su parecer acerca de lo que sucedió en el momento del asesinato de su hijo: “Lo vieron que salía de una villa, de un barrio carenciado, cuando salía de entrenar y lo vieron dos veces, lo eligieron, lo esperaron”.

Y agregó: “Me lo acribillaron, me lo torturaron, me lo quemaron con cigarrillos”.

Cuando fueron consultados por la prensa por si hubo arrepentimiento o pedido de perdón por parte de los imputados en la causa, tanto él como la madre de Lucas afirmaron que no hubo ningún tipo de estas acciones y tampoco llamados por parte de ellos o allegados.

Los padres de Lucas González: “Que los perdone Dios”

A minutos de saberse la sentencia final, la madre de Lucas fue contundente con su sentir contra los imputados: “De mi parte, yo no los voy a perdonar. Que los perdone Dios”.

Héctor "Peca", el papá de Lucas González en conferencia de prensa antes de entrar a la sala del tribunal de Retiro Foto: Guadalupe Oliverio

“Yo no tendría que estar acá hoy. Yo tendría que estar en mi casa, con mi hijo, festejando mi cumpleaños”, dijo.

La madre de Lucas González.

Y entre lágrimas, agregó: “Estoy muerta en vida, ¿cómo voy a estar? No tengo vida, no tengo rumbo, no tengo nada”.