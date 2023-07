Gregorio Dalbón habló tras el veredicto por el crimen de Lucas González: “Es una sentencia histórica en la Argentina”

El abogado de la familia Lucas González, Gregorio Dabón, habló tras el fallo del Tribunal que condenó a prisión perpetúa a los efectivos de la Policía de la Ciudad que eran acusados del crimen del joven de 17 años y señaló: “Es una sentencia histórica en la Argentina”.

El Tribunal Oral Criminal 25 dio a conocer el veredicto este martes por el caso que involucra el crimen del joven que era jugador de Barracas Central como también el intento de homicidio de sus otros tres amigos que estaban junto a Lucas el 17 de noviembre de 2021, cuando ocurrió el hecho.

Condenan a prisión perpetua a tres policías de la Ciudad por el crimen de Lucas González. Gentileza / Clarín

El letrado que se encargó de la defensa de la familia señaló una vez conocida la sentencia: “Le dieron perpetua a los tres y les metieron cinco agravantes, entre ellos el placer y el odio por racismo. Nombraron a las víctimas como víctimas de violencia institucional. Es una sentencia histórica en la Argentina, para que no haya más un Lucas González y para que nunca más la policía nos mate”.

Ante la pregunta si estaba conforme con el fallo de los jueces y señaló que “son 9 condenas sobre 14 y me quiero dedicar a eso”, aunque destacó la labor de los magistrados por “el reconocimiento del Tribunal a las víctimas como víctimas de violencia institucional está diciendo que las mató al Estado”.

“Es histórico porque nunca antes en la jurisprudencia argentina existió un fallo por odio racial. Los mataron porque eran negros, porque eran marrones, los eligieron por su color de piel, porque eran pobres y venían de una villa. Creían que iban a comprar estupefacientes. Lo hemos probado y los condenaron a perpetua por matarlos por su color de piel. Lo mató el Estado. No hay una sentencia de racismo en la Argentina, se mató por racismo”, remarcó.

Luego, intentó no politizar el fallo y destacó que “esto podría pasar con la policía federal o bonaerense. No por estos asesinos hay que echarle al culpa a toda la fuerza”. Además, aclaró que no apuntará contra Marcelo D’Alessandro, el secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que está en uso de licencia, ya que “declaró con la verdad y mostró los videos”.

Las imágenes del juicio por el crimen de Lucas González. Foto: Gentileza Clarín

Los tres policías que recibieron la cadena perpetua son el inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (38), todos ellos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

En el momento en que se conoció la sentencia, los familiares de Lucas González gritaron “¡Vamos!” y también hubo aplausos en el interior de la sala de audiencia.

La pena fue por homicidio quintuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función de integrante de una fuerza de seguridad.