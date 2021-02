Cinco personas fueron asistidas con oxígeno por un incendio ocurrido este martes a la mañana en el primer piso de un edificio de Balvanera, que ya fue extinguido, informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Incendio en Balvanera Twitter @

“Estamos oxigenando en el lugar a cinco personas, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital y no hay menores entre los afectados”, confirmó a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Las personas afectadas fueron atendidas en las inmediaciones del edificio de cinco plantas que sufrió el incendio, ubicado en Sarandí al 600.

Incendio en Balvanera Twitter @EmergenciasBA

Personal de bomberos extinguió el fuego, y una vez que se enfríe el lugar comenzarán a trabajar en las pericias necesarias para averiguar las causas del foco ígneo que comenzó cerca de las 8.30.

En el lugar del hecho trabajó personal policial, seis ambulancias del SAME y una unidad de catástrofe.

Con información de Télam.