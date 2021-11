Los padres de Lucas González, el adolescente asesinado por la Policía el pasado miércoles por la tarde, declararon este martes ante los fiscales que llevan adelante la investigación.

Cintia López, la madre de Lucas González, en el acto de Tribunales pidiendo justicia por su hijo asesinado. Foto Clarín.

Cintia López y Mario González, los padres de Lucas, se presentaron antes del mediodía ante los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim.

“Nos hicieron preguntas y nos hicieron sentir cómodos. Solo tengo agradecimiento”, dijo Mario ante la prensa tras declarar ante los fiscales.

Más declaraciones tras el asesinato de Lucas González

Así como se presentaron a una declaración testimonial de manera presencial los propios padres del adolescente asesinado, también se espera que en los próximos días se acerquen a dar sus testimonios los familiares de los tres adolescentes que acompañaban a Lucas en el momento del crimen.

Esto mismo está pactado para que suceda entre las jornadas de este martes y miércoles. Asimismo, los tres adolescentes implicados en el caso ya hicieron sus declaraciones este lunes pasado.

Marcha en reclamo de justicia

Este pasado lunes, miles de personas formaron parte de la marcha en reclamo de justicia por el crimen de Lucas González que se convocó frente a los Tribunales porteños por parte de los padres del adolescente asesinado.

Las imágenes de la marcha que se llevó a cabo este lunes en Tribunales, pidiendo justicia por Lucas González. Foto Clarín.

De esta manera, se congregaron en el lugar familiares, amigos y conocidos de Lucas González, los cuales partieron en unos 20 micros desde Florencio Varela hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron a partir de las 19.00 h. de esta concentración pidiendo por justicia.

La madre de Lucas, Cintia, declaró entre lágrimas: “Mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo era una criatura. Lo único que soñaba era llegar a primera para comprarme una casa. No saben lo difícil que es buscarlo en mi casa y no encontrarlo”.

La multitudinaria marcha por el asesinato de Lucas González, de este lunes por la tarde. Foto Clarín.

Y agregó: “Mi hijo más chiquito todos los días dibuja al hermano y le escribe cartas. Mi hija está destrozada. Yo estoy muerta en vida. Mi vida se fue con él. Ustedes no saben lo que significa Lucas para mí. A la edad que yo tuve a Lucas, a los 17 años, me lo arrebataron”.

Este acto terminó instantes antes de las 20.00 h., con un minuto de silencio, al tiempo que los padres de Lucas eran abrazados por los tres adolescentes que formaron parte del fatídico hecho que acabó con la vida de Lucas González.