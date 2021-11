Este sábado terminó de confirmarse la causa de muerte de Lucas González, el chico de 17 años que fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad, tras una persecución. La autopsia sobre el futbolista de Barracas Central confirmó que fue debido a un “proyectil de arma de fuego” que falleció.

Los doctores a cargo de llevar a cabo los estudios sobre el cuerpo del chico fueron Alejandro Rullan Corna y Patricia Gomez que determinaron una “lesión por proyectil de arma de fuego en cráneo” además de “hemorragia meningoencefálica”.

Lucas González, jugador de Barracas Central de 17 años, falleció tras recibir dos disparos en la cabeza por parte de la policía.

Pese a las versiones que indicaban recibió dos impactos de bala en el cráneo, la autopsia determinó que solo se encontró un proyectil. Aún resta saber cuántos tiros fueron los que dispararon los efectivos de la fuerza.

Además de la confirmación sobre la causa de muerte, los investigadores pidieron la detención de los tres policías que participaron del operativo. El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas son los acusados que quedarán a disposición del la Justicia.

Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el crimen de Lucas González, el adolescente que jugaba en las inferiores de Barracas Central.

La reunión entre Dalbón y D’Alessandro

El abogado que representa a la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, pidió tener una audiencia con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, para presentarle una serie de medidas para llevar a cabo.

Dalbón con el ministro D’Alessandro sobre Lucas González: “Eran tres asesinos que trabajaban de policías”

Al llegar a la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en Avenida Regimiento de Patricios 1142, el letrado dijo que “es muy importante esta reunión”, y agregó: “Valoro mucho que me haya convocado”.

La palabra del papá de Lucas González

Mientras el país sigue en vilo por el asesinato del joven futbolista, Mario González habló con Radio Mitre y pidió que los responsables “tengan los huevos para decir ‘yo fui’ y no intentar tapar lo que hicieron”.

Mario González pidió que los responsables “tengan los huevos para decir ‘yo fui’ y no intentar tapar lo que hicieron” Foto: Gentileza / La Nación

“Confío en que se van a pudrir en la cárcel. No tengo otro pensamiento que ese. Sé todo lo que movilizó esto a la gente. No se puede ocultar nada más. Están acorralados. Malvivientes. Me lo mataron en el momento y encima lo esposaron. Que la justicia se encargue”, expresó el papá del joven asesinado.

Y completó: “No voy parar hasta que los asesinos estén presos de por vida. No podemos creer que los asesinos estén en libertad. La violencia institucional en Argentina debe parar”.