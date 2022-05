Se dieron a conocer las fotos sobre cómo quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el incendio que se desarrolló en el inmueble situado en Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, este lunes a las 23.40 h.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el incendio. Foto: Gentileza Telenoche

Por lo que se puede percibir en las imágenes, el departamento quedó cubierto de hollín y completamente destrozado, con paredes negras y además las cenizas de muchos muebles y artefactos electrónicos, entre ellos, el esqueleto de lo que era el sillón del living.

Al mismo tiempo, se pueden ver daños notables en los otros ambientes del departamento de Felipe Pettinato, el 22 F, llegando a percibirse en el baño, el balcón y la cocina, mientras que las llamas también desintegraron los vidrios de las ventanas.

El fuego se trasladó a otros ambientes del inmueble, además del living. Foto: Gentileza Telenoche

Todas estas imágenes se difundieron en primer momento a través del noticiero de Telenoche, este mismo miércoles, y ya son parte del expediente que estudia la causa, encabezada por Martín Mainardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 25, para poder arribar a conclusiones de lo que sucedió.

Lo llamativo del evento es que, frente a todos los otros destrozos, sobre la cama de dos plazas cubierta por un cobertor que no se incendió, se ven artículos diversos y no identificables en completo desorden. Al mismo tiempo, una mesa de luz no se prendió fuego tampoco.

El cobertor de la cama y algunos objetos no se quemaron. Foto: Gentileza Telenoche

Hipótesis preliminares del incendio en el departamento de Felipe Pettinato

Por el momento, y tras las primeras pericias de los especialistas, se pudo determinar que para darse tamaño incendio se tuvieron que combinar un elemento que causó el fuego junto con un combustible que lo incrementó.

De esta manera, se aborda la idea de que estuvo involucrado “un elemento ígneo capaz de generar una llama libre”. Se sospecha de “encendedor, fósforo o mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas”.

A partir de allí, la situación se vio agravada y derivó en la presente tragedia al existir un combustible que cumplió las funciones de catalizador del proceso. Por lo tanto, los investigadores tienen como hipótesis que podría haber existido “alguna sustancia líquida en función de acelerante de la combustión, cuyos vapores fueran inflamados con un elemento a llama libre como los mencionados, dando así lugar a lo ocurrido”.

Por las condiciones en que quedó el departamento, los investigadores sospechan que el fuego se propagó por algún combustible. Foto: Gentileza_Telenoche

Cabe recordar que por este incendio perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años, que quedó calcinado en el lugar.

La situación de Felipe Pettinato tras el incendio

A su vez, Felipe Pettinato quedó internado en la Clínica Zabala junto con custodia policial, tras haber sufrido un brote psicótico. Y según informaron en el programa “Momento D” (eltrece) que conduce Fabián Doman, “el paciente Felipe Pettinato va a ser trasladado a la Clínica Dharma de Salud Mental”.

Por el momento, Felipe está internado en la Clínica Zabala de Belgrano y se habla de que sería trasladado a una clínica psiquiátrica.

Y luego el propio Doman agregó que Felipe “habría tenido un brote psicótico o que ahora estaría en un brote psicótico, por lo que la Clínica Zabala, que no se especializa en salud mental, no podría contenerlo”.