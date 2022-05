Felipe Pettinato vivió en la noche del día lunes un incendio en su departamento de Belgrano que se cobró la vida de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo, además de, haber causado graves heridas en él y el resto de sus amigos que se encontraban en el lugar.

Felipe Pettinato fue internado en una clínica médica por inhalación de monóxido de carbono y, la justicia puso en marcha una investigación alrededor de lo sucedido cuyos datos, hasta el momento, arrojaron que el siniestro habría sido causado de forma intencional.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el incendio.

La investigación del caso recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, a cargo del doctor Martín Mainardi, quien caratuló la muerte de Melchor Rodrigo como “averiguación de causales de muerte e incendio”.

Fue en las últimas horas que, el hecho escaló mediáticamente debido a que, existen datos que arrojarían que el siniestro fue originado por un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

Fue de esta forma que, los cañones comenzaron a apuntar hacia Felipe Pettinato, quien, según informaron en el programa de televisión Momento D, sería ingresado en el Centro Dharma especializado en salud mental debido a que, “habría tenido un brote psicótico o estaría ahora atravesando un brote psicótico”.

Qué sucedió entre los Pettinato y la familia de Melchor Rodrigo en su velorio

Tras los últimos datos arrojados por la investigación, en el programa de televisión Nosotros a la mañana aseguraron que durante el velorio de Melchor Rodrigo, la familia de este y los Pettinato habrían vivido un tenso momento.

“Hoy temprano llegó una corona que, por lo que me cuentan, decía ‘Familia Pettinato’. Los familiares de Melchor Rodrigo habrían pedido que la sacaran del lugar. Es lo que me cuentan. La familia pidió que el arreglo no quede en la sala donde están dándole el último adiós a Melchor” anunciaba uno de los cronistas del programa de canal ElTrece.

La familia de Melchor Rodrigo aún no ha salido a hablar aunque, se espera que esto suceda pronto debido al alto nivel mediático que cobró el hecho.