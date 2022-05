Una semana después del estremecedor incendio en el departamento de Felipe Pettinato y que acabó con la vida de su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo, salieron a la luz audios del joven. En ellos, habló sobre su estado de salud y ánimo días antes del incidente que se encuentra en etapa de instrucción.

La investagación indica que el ciniestro en el domicilio ubicado en el piso 22 de un edificio de Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano habría sido intencional. Mientras continúa el proceso judicial se conoció en la voz propia del hijo de Roberto Pettinato cómo se encontraba días antes de la tragedia.

Las llamas se veían desde afuera Foto: Instagram

Lo que trascendió fueron mensajes de audios del joven de 29 años que envió a un presunto excompañero de trabajo de quién no se dio a conocer el nombre. “La última persona con la que trabajé feliz fue con vos, gracias a vos”, expresa Felipe a su interlocutor según transmitieron en “El Run Run del Espectáculo”.

“Lamentablemente aquel show no se pudo hacer”, contó a cerca de un espectáculo que no llegó a su estreno. Después agrega: “A pesar de que lo intenté, seguí ensayando tres días más con las piernas quemadas hasta que me tuvieron que operar las piernas cinco veces”. “Y bueno, se sucedieron varias desgracias que... eh”, reconoce en otro de los tramos.

También cuenta detalles acerca de su estado de salud: “Sobre todo una cuestión que vengo arrastrando desde diciembre que es un proceso infeccioso postquirúrgico. Pero, bueno, en algún momento me tenía que salir mal, es así, en la nariz. Y me volví bastante fóbico”.

Mientras que en cuanto a su estado de ánimo revela: “¿Cómo estás? Yo un poco despelotado con temas familiares”. Y luego amplía: “Dejé de salir con la chica con la que estaba saliendo, la nariz se me deformó, y bueno, cada 15 días antibióticos. Pero no importa, bah, el punto es que te hablé muy esperanzado, pero no pensé que te ibas a interesar tanto en mi situación”.

La dura advertencia de Tamara Pettinato sobre el estado de su hermano Felipe

En medio del revuelo mediático por el incendio en el departamento de Felipe Pettinato en Belgrano, su hermana Tamara rompió el silencio. Primero aclaró que no dará detalles acerca de lo ocurrido en el edificio “porque hay una investigación sobre qué paso y por qué se inició al fuego”. Luego aclaró que su hermano “está en shock” con todo lo ocurrido.

Tamara y Felipe Pettinato Foto: Tamara y Felipe Pettinato

“Tampoco lo contaría porque hacer un show de lo que pasó aquella noche es innecesario y tampoco me sale. Sí me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se esperaba y que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto”, aseguró en el programa radial “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”.

Al mismo tiempo contó que Felipe se encuentra “internado, bajo tratamiento y en shock”. Y en ese sentido sostuvo que la tragedia “es algo que se podría haber evitado. Esa es la verdad”.

“Si la ley de salud mental fuera de otra manera y cualquiera de los familiares de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado”, advirtió.